設土地商號涉恐嚇牟利數千萬 南警聯手嘉警逮4嫌

施姓男子等人成立土地開發公司，以土地開發、建案營造等業務，藉故與合作對象糾紛進一步脅迫被害人，粗估牟利數千萬元。台南及嘉義警方9日逮捕施姓主嫌及朱、呂、郭共4人，訊後依涉犯組織犯罪防制條例罪嫌移送檢方，施嫌經法院裁定收押。

台南市永康警分局說，45歲施嫌在台南仁德區成立某土地開發公司，以土地開發、建案營造等業務，藉故與合作公司發生糾紛，更與朱（49歲）、呂（36歲）、郭（32歲）等人涉嫌威脅多名被害人，嚴重影響地區治安。

永康警方去年與嘉義警方獲報監控，見時機成熟，本月9日與嘉義縣警察局刑事警察大隊及水上分局，循線逮捕王嫌等4人，起出做案用手機4支、三節棍1支、瑞士刀、商行租賃契約書、銀行帳簿、公司員工守則等證物。

永康警分局表示，經調查，施嫌表面以投資土地開發、經營權管理為名義，實際上卻以強暴脅迫等不法犯行逼迫台南、嘉義等地區被害業者妥協屈服讓出經營權或交付錢財，估計已有數千萬元落袋。朱、呂、郭嫌均稱，是施嫌教唆犯案，

警偵訊後，全案詢後將4嫌依犯組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、恐嚇、強制及毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦，施法院裁定收押，其餘3人請回，警擴大追查有無其他共犯。