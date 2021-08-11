自強外役監自製鳳梨酥贈送志工 感謝無私付出

花蓮自強外役監因疫情影響，志工輔導已暫停1年多，適逢鳳梨熱銷產季，受刑人將自產土鳳梨與蜂蜜結合，製成「甜蜜土鳳梨酥」，除對外熱銷，也特別致贈該監教誨志工，感謝他們一直以來為受刑人的無私奉獻，並希望疫期過後，志工們再到監所服務。

自強外役監副典獄長黃坤芳表示，監所成立烘焙部已有多年時間，平日自製麵包供給所內受刑人，在鳳梨產季，則會自製鳳梨酥，並且對外銷售。從一開始的種鳳梨到收成，再熬醬做成鳳梨酥及包裝，都是受刑人自己來，尤其鳳梨經過加工後提升附加價值，做成土鳳梨醬再加蜂蜜，吃起來酸酸甜甜，非常好吃。

黃坤芳指出，自強外役監的志工多為花蓮在地教育界或宗教界人士，秉持著不求回報，無私奉獻的精神，雖然目前志工多已施打第一劑疫苗，但由於受刑人尚未注射疫苗，為避免監獄內群聚感染，志工入監輔導只能先暫停。