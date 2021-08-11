女童慘死噴槍下生父逆轉重判 母慟哭：妹妹含冤昭雪

高雄3歲鄧姓女童前年1月和父親鄺姓男子到自助洗車場洗車，不幸冤死在空氣噴槍下，鄺男一審被依過失致死罪判有期徒刑1年10月，今高等法院高雄分院宣判，推翻一審認定，認為鄺男有傷害故意，改依對兒童犯傷害致死罪重判10年。鄧女生母今含淚透過訪問向司法人員致謝「妹妹含冤昭雪，冤屈終於得以伸張」。

鄧母說，她就只有一個女兒，事發後到醫院看到面目全非的孩子，至今她還是無法走出傷痛。但從孩子死亡直到現在，鄺男始終不願說出當時的真相，直至今天一句道歉的話都沒說，絲毫沒有悔意，更何況他還是孩子的親生父親「根本不是人做的」。

鄧母與鄺男兩人事發前為男女朋友，2015年11月生下鄧姓女童。2019年1月20日下午3時，鄺男駕駛轎車載女兒到高雄自由路上的加油站洗車，沒想到鄧姓女童卻陳屍在轎車副駕駛座，臉、胸、腹部腫漲，檢警辦案人員相驗後，認定她喪命高壓空氣噴槍下。

一審橋頭地院法官因無法判別鄺男是否刻意將噴槍放到女童口中，而是發時女童剛好坐副駕駛座，噴槍握把驗有女童DNA，不排除女童可能誤觸噴槍，導致高壓氣體噴擊致死，因此依過失致死判鄺男1年10月，今二審高分院宣判，法官推翻一審過失判決，改以對兒童犯傷害致死罪，重判有期徒刑10年。

鄧母今聽聞鄺男從輕判改為重判，在電話裡聲淚俱下，向一年多來的法官、檢察官致謝，有大家鍥而不捨蒐集證據，「妹妹的冤屈才終於得以伸張」。