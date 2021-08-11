司法院又找人拍國民法官廣告 野百合、太陽花入鏡

繼今年上半年司法院請吳念真代言國民法官後，司法院今天再度發布「國民法官一起開始改變」形象廣告，廣告中，加入了野百合學運、太陽花運動的意象畫面。影片請國民「幫助司法，做出更公平正義的決定」。

蔡英文總統去年8月12日公布國民法官法，今滿1周年，而國民法官新制將在2023年上路。司法院今舉辦記者會，司法院長許宗力表示，外界期許法官用全知觀點來做出決定，但法官的視野畢竟有限，有著不同背景、生活經驗的國民們加入，或許能彌補這樣的不足，這就是我國需要國民參與審判的根本理由。

距離國民法官新制上路僅剩508天，司法院刑事廳廳長彭幸鳴表示，已完成5部子法，並持續辦理相關籌備工作。彭說，包括由地方政府每年進行篩選資格、抽選備選國民法官等作業的管理辦法，以及如何支給國民法官費用的辦法等。

繼今年4月吳念真代言的國民法官影片上架後，司法院今天再度發布「國民法官一起開始改變」形象廣告，這則廣告是由導演劉耕名率領的Bito團隊製作，以一鏡到底的手法呈現了「台灣民主憲政的發展進程」、「社會多元價值的包容並蓄」、「國民對公共事務的投入參與」以及「國民參與帶來的改變」等意念。

在這支廣告中，包含了野百合學運、太陽花運動的意象畫面，說明「你是國家，國民就是國家」的概念。據了解，這部影片耗費5百多萬預算，將在司法院臉書粉絲團、影音頻道和一些網路平台播出。

許宗力表示，國民願意大步走入法庭、參與審判，就會產生足夠的力量，帶來多元的意見，激發思辯，打破社會與法律專業的藩籬，不只讓司法審判的決定符合公平正義，也讓法律的適用多一分人的味道。