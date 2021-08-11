丈夫買房給前妻住隔壁、帶前女友出國 女醫要離婚准了

陳姓女醫師指控經營醫美診所的車姓丈夫，執意聘請黃姓前女友到診所工作，又堅持買房子讓前妻「住隔壁」，車佯稱到中國工作，卻和黃女一同出國遊玩、住同房間，陳女提離婚訴訟，一審駁回，但二審認為兩人已無共同生活意願，判准離婚，最高法院駁回上訴確定。

陳姓女醫師和車姓丈夫從2013年結婚至今，而陳女婚前為護理師，婚後和車同赴波蘭讀醫，陳女2017年回台後取得醫師資格。

陳女提告主張，在波蘭讀書時，她不僅要顧好兩個人的學業，還得透過通訊軟體打理車的醫美診所，若遇到有較長的假期，也得飛回來工作；不過丈夫卻對她毫不信任，經常在員工面前給她難堪，甚至還找徵信社跟監她，還向她朋友散布她外遇的假消息。

車連診所遭人檢舉，也懷疑是妻子所為，整天疑神疑鬼，陳女被逼到得向精神科求診。令陳女無法接受的是，2018年間車竟不顧她反對，聘請黃姓前女友到診所工作，還堅持買房子好讓前妻「住隔壁」；雙方曾在2018年11月間簽署離婚協議書，也從2019年4月15日分居至今。因車要求陳女歸還家中鑰匙不果，就將她的壽險保單解約。

陳女也指出，車多次謊稱到中國青島、上海、長沙等地工作，卻和黃女到韓國、日本大阪遊玩，並同住一個房間。

車抗辯，他婚後給1000萬元讓妻子出國深造，幫妻子築夢，回國後每個月也支付7、8萬元生活費讓對方生活無虞。車否認家暴或外遇，且自己並非診所老闆，聘用前女友是基於「專業考量」，且黃女到職後，診所業績長紅。

一審駁回陳女請求，不准兩人離婚，但台灣高等法院二審認為，車曾傳簡訊給妻子的朋友說「妻子這一年在新竹的馬階隱瞞已婚身分，目前好像在和那對兄弟的弟弟在交往。我很無助需要你幫忙」，朋友還向陳女求證，車既未舉證、說明妻子隱瞞已婚身分與他人交往，陳女主張車不信任她的說法並非無據。