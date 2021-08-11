中研院前科長涉貪80萬元遭起訴 辯稱是收投資款項

中研院前科長張惠玲涉向紘瑞公司執行長游珮瑜，收賄共80萬元及7萬多自費健檢，因而協助游女取得中研院團體健檢合約。台北地檢署調查後，今依貪汙之職務上行為收受賄絡及不正利益等罪起訴張惠玲、游珮瑜及張的丈夫沈新慰等3人。三人均否認不法。

檢方查出，游珮瑜自2011年與臺安醫院簽約合作，向各企業招攬勞工健檢業務。為換取護航取得中研院團體健檢合約，以旗下臺安101診所與臺安醫院合作名義，向中研院時任人事室待遇退撫科長張惠玲（已退休）行賄。

檢方查出，2015年至2018年間，游女每年行賄張女20萬元，以及2011年至2018年間贈送免費健檢，由沈新慰及張惠玲責在住處樓下收款，7年來共收受80萬元現金及價值7萬2675元自費健檢項目的不正利益。

據了解，張惠玲等人矢口否認犯行，張女辯稱收受現金是因為游珮瑜認為要彌補她一些投資獲利，尤其她又是情義相挺，另外健檢業務在執行時，人事室承辦人員都要花很多時間在現場協助，等到健檢結束還要回辦公室加班，所以游很感謝人事室承辦人員。

沈新慰辯稱，他聽太太講，游女覺得他們投資沒有分到股利不好意思，有說之後會把之前有賺錢的部分補給他們，他有在中研院做健康檢查，但勾了哪些自費項目、實際付多少錢都是太太在處理，他不清楚。