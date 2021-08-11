呼警察一巴掌稱疫情失業賠不出錢 她判刑2月
李姓女子在KTV消費與人發生糾紛，不滿警察處理方式，掌摑員警巴掌，被訴妨害公務、傷害罪；台北地方法院審理，李女認罪、願賠錢給警察，但稱疫情失業，想延緩給付，法官判李女有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。
檢方指控，35歲的李姓女子今年2月14日凌晨在台北市大安區「錢櫃KTV」消費欲離去之際，因同行友人與同在店內消費的人發生糾紛，大安分局敦化南路派出所張姓員獲報前往處理。
張將李女帶到店內1樓大廳處，李女心生不滿，徒手掌摑張一巴掌，造成張左臉挫傷的傷害，張以現行犯逮捕李女，檢方偵辦，對李女聲請簡易判決處刑。
法官審理時，安排李女、張調解，本已調解成立，不過，李女只在調解庭內給付部分款項，後稱因疫情已經失業，請求延緩給付，張姓員警獲知，無意再調解，希望法官依法判決。
判決書指出，李女於員警依法執行職務時，徒手掌摑員警成傷，侵害員警身體健康權益，考量員警傷勢、犯罪動機，依法判刑。
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