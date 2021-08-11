妻子與警員婚外情 夫找徵信社抓姦在床反挨告

柯男不滿吳姓妻子與劉姓警員交往過密，甚至有「不當連結」，找徵信社到吳女租屋處，聽到妻子放浪吟叫聲，破門進入命兩人「在床上不准動」，且要裸身的兩人坐沙發上「不准動」。吳女向柯男與蕭姓徵信社人員提告，檢察官今依害秘密、妨害自由等罪嫌起訴。

起訴書指出，32歲柯男懷疑吳姓妻子與劉姓男警有婚外情，去年5月21日清晨1時許，柯男找蕭姓、李姓、陳姓、林姓等徵信社人員到吳女在台中市西屯區租屋處，陳(獲不起訴處分)、林(獲不起訴處分)在樓下報警，柯男在房門外聽到疑似吳女歡愛叫聲，氣憤破門而入。

柯男怒見妻子與劉姓警員全身赤裸在床、大汗淋漓，不滿被警察小王「戴綠帽」，柯、蕭與李分別持攝影機、手機拍照並錄下兩人「不當連結」畫面。

柯、蕭更喝令吳女與劉姓警員「坐在床上不准動」，又喝令兩人裸身做到沙發上「不准任意行動」，限制兩人行動權力。檢察官認定上訴行為已妨害吳女與劉男行駛自由行動的權利，今依妨害秘密、妨害自由罪嫌起訴柯男、蕭男與李男。

吳女聘請律師向柯男與蕭姓徵信社人員提告，並指柯、蕭、李基於恐嚇取財共犯說出，「警察就在樓下」、「你(指劉姓警員)也是公家單位的，警察都在樓下，你要你的同事上來嗎？」「今天趕快處理否則進派出所，會將裸照公布媒體」、「你要拿出新台幣30萬元來當作精神賠償」等語。

同日清晨2時許，吳女與劉姓警員與柯男等人到超商，並以電腦印製「協議書」、「離婚協議書」，吳、劉簽名並蓋印，劉簽立30萬元本票一張給柯，雙方達成和解。