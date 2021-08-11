正面摟女員工還解內衣釦 色老闆：以為她要離職有機會

新竹縣竹北市林姓傢飾公司負責人載女員工到客戶空屋裝窗簾時，竟從正面擁抱女員工、想親吻，女員工想閃避，卻被林推向牆壁、解開胸罩摸胸。被害人事後向新竹市警第二分局報案，檢方起訴後，新竹地方法院依強制猥褻罪判林8月徒刑。林上訴，台灣高等法院今駁回。

2019年12月26日，女員工隨林姓老闆到新竹市的客戶空屋裝窗簾，卻遭強摟並解開衣釦。女員工表示，當時她低頭玩手機，老闆卻站到她面前，她還問「你要幹嘛？」對方卻直接正面抱她、試圖強吻。

女員工表示，當時她掙脫、跑到另一個房間，還問林「為何要這樣做？」對方卻回答「妳都要離職了，我以為有機會」。女員工原以為林會罷手，在準備離去時卻又被拉回，林將她壓在牆邊並解開她的內衣，頭還靠過來試圖親吻她胸部；因女員工不斷用雙手擋住，林才沒得逞。

林落網時則否認強制猥褻，並表示因女員工要離職，「主動要求擁抱」，強調他沒有碰到對方的胸部。

檢察官和一審法官勘驗錄音，發現林姓老闆曾向女員工說「我剛剛硬要是可以的」，女員工質問「所以你現在怎樣，是要強姦我是不是？」錄音並無遭變造。

新竹地院審理時，女員工不斷哭泣，並在交互詰問時說「這件事情已經造成我這一生心理傷害，如果這件事情發生在你身上，你會怎麼想？」法官認為林強行擁抱、撫摸胸部事實為真。

竹院認為，林的行為不只是性騷擾，而是犯刑法強制猥褻罪，而他事後不僅不認罪，還在偵訊時推稱是因薪資糾紛才有這起猥褻案，根本是推諉責任，判他8月徒刑。