假藉碳權交易吸金百人遭詐 竹檢逮兩名主嫌

新竹地檢署去年接獲民眾檢舉，指因投資「碳權」而血本無歸，檢方深入追查，發現楊姓、徐姓主嫌以兩間公司名義，2017年起假藉投資「碳權短期定量投資」、「MW 金融操作基金」等各式金融商品，對外招攬投資人，對其宣稱每月有固定紅利，等投資人大量投資，就稱無法給予紅利，藉此詐騙，受害者達百人，不法金額達1億6千多萬元；檢方本月5日到楊、徐兩人的住處與公司搜索，訊問後，依銀行法、詐欺罪嫌移送兩人，並以楊犯嫌重大且有串證滅證之虞，向法院聲押獲准，徐因病予以交保5萬元。

檢方指出，去年8月接獲檢舉，便召集法務部調查局南投縣調查站專案人員組成專案小組深入追查，發現楊、徐兩人2017年起假藉投資「碳權」對外招攬不特定投資人，承諾給予固定每月1.5%至4%的紅利收益，不過到去年7月下旬就無法給付約定紅利，使不少投資人認為遭騙。

過程中，部分投資客因而成為經銷商協助販售這些金融商品，而成為共犯集團的一員，經專案小組蒐集事證，向法院聲請搜索票後，8月5日另請新竹縣調查站派員支援，由檢察官帶隊前往楊、徐兩人的住處與公司搜索。

檢方指出，由於民眾遭騙金額甚鉅，專案小組為保全追徵犯罪所得，立即於同月9日依刑事訴訟法第133條之1等相關規定，向法院聲請獲准，扣押楊男所有坐落新竹市、新竹縣市值約4千萬元的不動產共7筆。