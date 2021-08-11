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臺安醫院案外案 中研院前科長涉貪80萬元遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

中研院前科長張惠玲涉向紘瑞公司執行長游珮瑜，收賄共80萬元及7萬多自費健檢，因而協助游女取得中研院團體健檢合約。台北地檢署調查後，今依貪汙之不違背職務行受賄罪起訴張惠玲、游珮瑜及張的丈夫沈新慰等3人。

檢方調查，2011年，臺安醫院院長黃暉庭指示下屬將該院的「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，外包給紘瑞、紘昇公司，但勞動部認定，不能承辦「勞工保險預防職業病健康檢查」等特殊體檢項目。

相關人卻於2013至2018年間，利用臺安診所充作臺安醫院辦理巡迴體檢業務的補檢場地，安排多家企業勞工，前往臺安診所實施巡迴體檢的補檢及特殊體檢，涉刑法偽造文書及詐欺等罪。今年4月8日，檢調發動搜索行動，黃暉庭等人交保候傳，目前仍偵辦中。

不過，檢方偵辦臺安醫院詐領案時查出，游珮瑜自2011年與臺安醫院簽約合作，向各企業招攬勞工健檢業務，以旗下臺安101診所與臺安醫院合作名義向中研院時任科長張惠玲行賄。

檢方查出，2015年至2018年間，游女每年行賄張女20萬元，以及2011年至2018年間贈送免費健檢，換取護航取得中研院團體健檢合約。由沈新慰及張惠玲責在住處樓下收款，7年來共收受80萬元現金及價值7萬2675元自費健檢項目的不正利益。

今年4月15日，檢調發動搜索行動，檢察官訊後依貪汙之不違背職務行受賄罪聲押禁見；法院裁定張惠玲、沈新慰收押、游珮瑜以200萬元交保、限制出境。檢察官調查後，今依法起訴。據悉，游女等三人均否認有主觀上行受賄的犯意。

中研院前科長張惠玲涉向紘瑞公司執行長游珮瑜，收賄共80萬元及6萬多自費健檢的不正利益，因而協助游女取得中研院團體健檢合約。台北地檢署今依貪汙罪起訴張惠玲等3人。圖／本報資料照。
中研院前科長張惠玲涉向紘瑞公司執行長游珮瑜，收賄共80萬元及6萬多自費健檢的不正利益，因而協助游女取得中研院團體健檢合約。台北地檢署今依貪汙罪起訴張惠玲等3人。圖／本報資料照。

健檢 臺安醫院 中研院

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