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高雄3歲女童遭「噴槍」奪命 二審逆轉！生父重判十年

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄3歲鄧姓女童前年1月和父親到自助洗車場洗車，不幸遭空氣噴槍奪命，鄧女的父親鄺姓男子涉有重嫌，一審被橋頭地方法院依過失致死罪

判有期徒刑1年10月；今高等法院高雄分院宣判，認定鄺男有傷害故意，涉及傷害兒童致死，改重判有期徒刑10年，可上訴。

2019年1月20日下午3時，鄺男駕駛轎車載女兒到高雄自由路上的加油站自助洗車，沒想到鄧姓女童卻陳屍在轎車副駕駛座，臉、胸、腹部腫漲，檢警辦案人員相驗後，認定她喪命高壓空氣噴槍下。女童母親無法接受，質疑鄺男殺死女兒，將事件PO上臉書引起網友震撼。

女童喪命後，女童母親數度哽咽表示「很難接受」，懷疑鄺男預謀害命，鄺男則表示「疼愛都來不及了，怎麼會去殺人」，整起事件就是意外，毫無殺害女兒的動機。

檢警偵辦時，確認女童死因為「氣體栓塞」，認為鄺男隨意將噴槍遺留副駕駛座，讓女童隨手可得，未注意女兒使用，容任擅自觸摸噴槍噴擊高壓氣體，未及時予以必要處置，依過失致死罪嫌起訴。

一審橋頭地院法官因無法判別鄺男是否刻意將噴槍放到女童口中，剛好女童坐副駕駛座，且噴槍握把驗有女童DNA，不排除女童可能誤觸噴槍，導致高壓氣體噴擊致死，因此依過失致死判鄺男1年10月，今二審高分院宣判，法官推翻一審過失判決，改以對兒童犯傷害致死罪，重判有期徒刑10年，可上訴。

高雄3歲鄧姓女童被噴槍奪命，一審生父鄺男被判1年10月，今高等法院高雄分院宣判，認定鄺男有傷害故意，改重判有期徒刑10年。報系資料照
高雄3歲鄧姓女童被噴槍奪命，一審生父鄺男被判1年10月，今高等法院高雄分院宣判，認定鄺男有傷害故意，改重判有期徒刑10年。報系資料照

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