榨乾屏東女網友還逼在公墓「做最後1次」 惡男判刑13年

高姓男子以「胃癌要開刀」、「酒駕要交保」等各種名目騙走女友13萬多元，再以還錢為由，帶女子走進金山公墓，逼她用手機把錢轉進他的帳戶，還脅迫「做最後一次」性侵得逞。基隆地方法院依強盜強制性交、詐欺取財罪判高13年徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

高姓男子學歷為國中畢業，在餐廳當服務生。去年9月高認識被害女網友，他從9月13日起就以「開叔叔的車與人發生車禍」等理由開始向女方借款，至11月24日間次數多達23次，合計13萬6800元，理由不乏欠阿姨錢、修摩托車等，還自稱得胃癌需要開刀。

去年11月25日，高邀被害女子一起到新北市金山區，說是要找他的母親拿錢還她，並稱媽媽剛出院，希望她協助照料。被害女子信以為真，隻身從屏東坐火車到台北，會面後搭國光客運前往金山。

下車後，高帶著被害女子從金包里老街轉入溫泉路，並以抄近路為由走進第一公墓B區。高卻在公墓對女子說，「我殺了人，正在跑路，我現在就是要錢而已」；女子害怕大叫，高用手摀住她的嘴巴，恫稱不要叫，不然就要拿刀了。女子心生畏懼，用手機轉帳1萬9千元到高的帳戶內，另給他1千元現金。

高得手後又恫嚇被害女子「我們再做最後一次」，女子恐懼下只好答應，高性交得逞。

但高仍不罷休，強迫她再轉帳1萬元到他的帳戶。女子央求留1千元坐車，高才把先前拿到的1千元還給她，最後取走女子手機，逃到基隆火車站搭火車時，把手機丟棄在火車車廂。

高離去後，被害女子沿路尋問路人「警察局在哪？」她走到金山分局報案時，兩隻手縮在胸前，神情恐懼哀傷、非常不安。警方循線查出涉案的高姓男子涉案，逮捕後送辦。

基院審理時，高坦承帶女子到公墓，恫嚇轉帳2萬9千元到他的帳戶，但辨是相情相悅下發生性關係，且是女方說要自己脫褲子，非強制性交；基院不採信高的說法。

法院查出，被害女子受侵害及被搶走手機後，馬上報案。醫院驗傷結果顯示脖子有喉表面出血性紅點及疑似性侵害事件驗傷診斷書，認定高男預謀犯案，違反女子意願強制性交後，再次強盜取財，不採信高男兩情相悅發生性行為辯詞。