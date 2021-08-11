涮涮鍋負責人欠營業稅遲未繳　大安區近4千萬宅遭法拍

行政執行署台北分署今天表示，將訂於2021年9月7日拍賣台北市大安區忠孝東路四段118巷內燙金門牌的「3加1」房住宅，底價3280萬元；分署說，拍賣住宅位處台北市蛋黃區，是法拍市場稀有物件。

本件拍賣標的的所有權人是曾姓涮涮鍋餐飲公司的負責人，曾的公司因欠繳營業稅等170餘萬元，被稅捐稽徵機關移送執行，經辦理分期繳納，但違約未繳錢，台北分署於是執行曾的財產。

台北分署說，拍賣標的位於台北市忠孝東路四段118巷內2樓，室內約32坪。格局為3加1房、2廳，雙陽台雙衛浴，生活機能佳，學區優質，交通便利。

台北分署說，本件2021年5月初進行第1次拍賣時，底價為4100萬元，原訂6月間第2次拍賣，但因疫情喊停；9月7日進行第2次拍賣，底價減為3280萬元。