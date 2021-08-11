屏東枋寮鄉公所工程弊案聲押4嫌 法官裁定交保

屏東縣枋寮鄉公所爆發工程弊案與人事收賄案，屏東地檢署今天凌晨聲押黃姓男子及3名涉嫌圍標廠商，屏東地方法院審理，裁定各以10萬至20萬元不等金額交保。

這起工程圍標及人事收賄弊案昨天屏東地檢署指揮廉政署及調查站人員偵辦，搜索枋寮鄉公所及涉嫌人居處，並傳喚包括枋寮鄉長陳亞麟在內的39人釐清案情，陳亞麟及公所人員在今天凌晨無保請回。

檢方認為黃姓被告涉犯詐欺取財及違反政府採購法的合意圍標罪嫌；林姓被告、孫姓及吳姓廠商涉嫌違反政府採購法合意圍標罪嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，今天向法院聲請羈押禁見。

另有5人因分別違反政府採購法等罪嫌重大，經檢察官分別諭知各以新台幣10萬元及5萬元交保候傳。

屏東地院羈押庭裁定聲押4人各以10萬至20萬元不等金額交保，4人都限制住居，檢方將研議是否提起抗告。