檢察「三專生」志願先回一審辦案 2人派行政執行分署長
法務部今天晚間公布最新人事案，行政執行署台北分署長吳義聰調升行政執行署副署長，此外，為鼓勵二審檢察官下一審辦案，上二審1年卻志願調地檢署的檢察官周懷廉、郭景銘都派任行政執行署的分署長。
相關人事異動是花蓮分署長鍾志正調行政執行署主任秘書；高雄分署長葉自強調台北分署長；台中地檢署檢察官郭景銘調嘉義分署長；台灣高等檢察署台中分署檢察官吳祚延調台南分署長，台北地檢署檢察官周懷廉調宜蘭分署長。
另，行政執行署主任秘書張雍制調高雄分署長；高雄地檢署檢察官楊碧瑛調屏東分署長；行政執行署簡任行政執行官王金豐調花蓮分署長。
法務部長蔡清祥今天核定相關行政執行署副署長、各分署長職務調整及遴補，法務部晚間說，新派任職務是基於鼓勵行政執行同仁士氣及增加行政方面歷練。
法務部指出， 第一屆輪調二審檢察官（即俗稱的「三專生」）第1年後，卻志願提前回任一審的周懷廉、郭景銘，當時回任一審經驗傳承，獲得好評，為貫徹一、二審輪調制度的目的，分別調派郭、周擔任行政執行署的分署長。
至於今年從二審檢察署任滿3年調任一審檢察官的楊碧瑛，則因過去擔任過婦幼組主任檢察官，救援弱勢成效卓著，也調派行政執行署分署長。
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