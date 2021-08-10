印尼籍女移工陷入網愛情騙局 辛苦攢下的27萬差點飛了
新北市瑞芳區1名30多歲印尼籍女看護，在通訊軟體中認識印尼男子，對方稱寄裝現金和首飾的包裹到台灣給她，請她協助交保證金才能領取。女子到銀行匯款27萬多元時，行員通報警方到場協助勸說，她才警覺被騙，保住存款。
這名女子向警方表示，數月前在「微信」有名外表忠厚老實的中年男子主動加她好友，自稱也是印尼人，從事媒體業，雙方時常聊天，後來以男女朋友相稱。
對方日前跟她說，寄了一個國際包裹給她，裡面有現金、首飾等貴重物品，但需繳交27萬多元，包裹才不會被扣留在機場。女子因電子郵件信箱收到領取郵件通知及流程全英文郵件，信以為真。
女子日前到銀行匯款時，行員詢問匯款用途，察覺與警方宣導的詐騙手法相似，通報警方前來處理。瑞芳派出所警員楊函諺、黃世勳到場，向女子解說詐騙手法，女子才警覺只看過照片的「男朋友」身分可疑，保住來台工作賺到的辛苦錢。
瑞芳警分局呼籲，民眾網路交友要謹慎，慎防「高富帥（白富美）」的甜言蜜語和撒嬌。對於報酬率高、無風險、高人頭佣金、急著成交等投資詐騙話術，也要小心求證。如有疑問，都可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢專線。
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