印尼籍女移工陷入網愛情騙局 辛苦攢下的27萬差點飛了

新北市瑞芳區1名30多歲印尼籍女看護，在通訊軟體中認識印尼男子，對方稱寄裝現金和首飾的包裹到台灣給她，請她協助交保證金才能領取。女子到銀行匯款27萬多元時，行員通報警方到場協助勸說，她才警覺被騙，保住存款。

這名女子向警方表示，數月前在「微信」有名外表忠厚老實的中年男子主動加她好友，自稱也是印尼人，從事媒體業，雙方時常聊天，後來以男女朋友相稱。

對方日前跟她說，寄了一個國際包裹給她，裡面有現金、首飾等貴重物品，但需繳交27萬多元，包裹才不會被扣留在機場。女子因電子郵件信箱收到領取郵件通知及流程全英文郵件，信以為真。

女子日前到銀行匯款時，行員詢問匯款用途，察覺與警方宣導的詐騙手法相似，通報警方前來處理。瑞芳派出所警員楊函諺、黃世勳到場，向女子解說詐騙手法，女子才警覺只看過照片的「男朋友」身分可疑，保住來台工作賺到的辛苦錢。