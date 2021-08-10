富男話術騙酒店女談感情不付錢 女討「性代價」反挨告

擔任高階主管的王姓男子家境優渥，2018年上酒店認識廖姓女公關，用話術哄騙對方談感情、陪睡。一年後廖女發現王男根本無意離婚，向王男索取分手費作為性代價，反遭對方提告恐嚇取財。新北地檢署調查，認定王男主動提出10萬元分手費，廖女無犯意，不起訴處分。

據了解，王男在酒店認識廖女，跟她說談感情不交易，會照顧她一輩子。由於王男外表帥氣又多金，廖女誤信他的話，認為對方真的會跟妻子離婚，與她在一起，因此都沒收出場費，當小三陪睡一年多。直到2019年底，廖女苦等不到王男離婚，甚至對方疏遠，才驚覺受騙，人財兩失。

廖女去年10月傳訊息要求王男賠償她「性代價」，稱：「聰明的人不會想要省錢找麻煩，如果你想要拿你的名聲、你的將來、你的事業、你的家庭包括你太太來賭，那麼你今年生日也不用過了」。廖女更說：「讓你上各家新聞版面和各個網路平台，你的決定所造成的後果，絕對是你無法承擔的，我會讓你後悔一輩子！」等語，王男控告恐嚇取財。

偵查時廖女稱，王男承諾要照顧她一輩子，後來兩人攤牌，王男改口說不是男女朋友，只是捧她場，她認為既然是捧場就要付錢。十萬元是王男自己提出的數目。她更出示對話紀錄：「別人養小三送花送錢送包包…但你沒養沒送卻全數獲利，超時叫你付費你也不願意，這不是利用欺騙是什麼」等語。

王男偵查時堅稱兩人沒有交往，是對方恐嚇他，才提出十萬元，希望廖女不要再鬧事。但他供詞反覆，一下說雙方只在酒店內見過面，又說兩人有在不計費情況下開房間，只是性伴侶，已在2019年結束關係。