司法院：勞動調解不成由同法官續訴訟 7成認同

司法院今天表示，勞動事件法自109年1月1日起施行，迄今已屆滿1年半，根據最新調查結果，約74%的勞動事件當事人對於「勞動調解不成立由同一法官續行訴訟」新制度表示認同。

司法院發布新聞稿指出，為了解勞動事件法新制是否發揮預期成效，有效保障勞資雙方權益，因此辦理「法院勞動調解及續行訴訟制度滿意度」調查；結果顯示，當事人對於勞動事件新制多持肯定看法，其中有74%的受訪者認同「勞動調解不成立由同一法官續行訴訟」的新制度；對於法官在程序中的說明、問案態度及進行效率等，滿意度均逾80%。

司法院指出，勞動調解新制是由1位法官與2位熟悉勞資事務的勞動調解委員，共同組成勞動調解委員會；在調解程序中，委員會已聽取當事人陳述、整理相關爭點與證據，適時曉諭當事人訴訟可能結果。

以及於調解不成立時，由參與調解的同一法官續行訴訟程序，並視為自調解聲請時已經起訴，且以調解程序中已獲得的事證資料，進行訴訟，可有效提升勞動調解程序效率，解決勞動紛爭，兼顧司法資源合理運用及尊重當事人的程序選擇權。

司法院表示，完整問卷調查分析結果，已同時公布於司法院網站，歡迎各界指教；司法院也將持續了解實務運作情形及當事人意見，作為精進勞動事件法相關法制的參考。