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檢批馬英九犯後態度差 建議沒收「三中案」犯罪所得

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理「三中案」今天辯論終結，檢察官論告時，批評前總統馬英九等被告開串證大會，愚弄法庭，犯後態度不佳，盼合議庭對馬英九等人求處重刑。合議庭訂10月27日上午11時宣判。

馬英九以9點聲明辯護無罪，檢察官反批馬英九在偵查、審判之前，曾多次找律師演練臨訟避罪之詞「根本在開串證大會」。

公訴檢察官論告說，從偵查卷證得知，馬英九賤賣黨產時，曾預置安排鉅額訴訟救助費用，馬英九在偵審期間，卻一律推詞不知道「三中案」的交易細節，且濫用財經會計的專業去掩飾、扭曲相關犯罪行為。

檢察官還說，馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清的犯後態度不佳，建請法院從重量刑，並宣告沒收馬等3人的犯罪所得。

前總統馬英九。記者胡經周／攝影
前總統馬英九。記者胡經周／攝影

馬英九 檢察官

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