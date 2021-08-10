民間監督聯盟控司改無進度 法務部：不曾遺忘

民間監督落實司改國是會議決議聯盟今天開記者會，批評全國司法改革國是會議滿4周年，但司法院、法務部等單位對部分議題至今無任何進度或實質進展；法務部晚間表示，對司改決議不曾遺忘，仍積極研議處理。

法務部說，法務部非常重視司改國是會議的每一項決議，並持續從法制面、執行面等各方面在努力。

法務部說，相關司改具體進展，除了一開始在半年對外說明，現在已調整成隨時公開在法務部網站上讓外界可以充分明瞭，且運作尚屬順暢。

法務部說，機關向來與民間團體溝通管道無礙，也感謝外界及民間團體對於司改議題的關心，對各項的建言，將會作為相關司改議題更加精進及完備的參考。