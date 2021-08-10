男持美工刀挾持銀行員稱想吃牢飯 檢聲押獲准

台中市湯姓男子昨天持美工刀到西屯區一家銀行，挾持女行員高喊要「30萬元」，警方到場逮捕後，湯姓男子供稱想吃牢飯；檢方偵辦後依恐嚇取財罪嫌聲請羈押，台中地院今天裁准。

台灣台中地方法院表示，48歲湯姓男子涉犯恐嚇取財罪，法官召開羈押庭審理後，認定湯姓男子涉嫌重大且有反覆實施之虞，裁定收押。

檢警查出湯姓男子昨天下午2時2分，持美工刀闖入國泰世華銀行中港分行，佯稱要開戶，隨即取出隨身攜帶的美工刀挾持女行員，高喊要「30萬元」。

警方獲報趕到現場，湯姓男子沒反抗，遭警方逮捕；湯姓男子被帶回警察局後，供稱8月初因公共危險罪案件出獄後，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，找不到工作，也無法適應生活，才想犯案後吃牢飯。

警方昨天晚間訊問後，將湯姓男子移送台中地方檢察署偵辦。檢方複訊後，認定涉犯恐嚇取財罪，有再犯之虞向法院聲押。