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首次！最高法院展出「毛筆」寫的判決書 最老距今84年

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

最高法院今日起在院內文藝走廊舉辦「鑑古知今‧歷史印記」司法文物與藝術特展，首次展出國民政府遷台前後以毛筆書寫的判決書，及院方收藏遷台前的廢舊鋼印、國民政府遷台前後34年至38年的舊國幣。最高法院院長吳燦指出，期盼透過保存人民對司法的記憶，得以鑑古知今，讓民眾能夠更親近司法、了解司法。

吳燦表示，我國判例制度仿自1921年以前日本大審院的判例制度，自個案中抽離最高法院裁判的法律見解，成為抽象的判例要旨，具有通案的法規範效力，在早年特殊法治環境下，確實承擔相當程度的法規範角色，對統一法律見解有一定的貢獻；然而，如今統一法律見解的任務，依法院組織法規定，由大法庭來處理。

他說，判決全文是構成判例的重要成分，但1927年至1949年最高法院遷台前的判例只有「判例要旨」，欠缺「判決全文」，而政府遷台前的判例全文，礙於當時的時空背景，未能一併運送來台；但在前院長楊仁壽、楊鼎章努力下，多次組團到南京第二歷史檔案館、最高人民法院考察及座談，2015年8月12日順利取回遷台前判例全文影像檔資料，包含民事判例判決書1029例、刑事判例判決書1200例。

最高法院指出，此次首度展出18則最高法院1937年至1975年的法官手寫裁判書影本，除2則為鋼筆書寫外，其餘均為法官以毛筆書寫，更有曾任最高法院院長、前司法院大法官陳樸生、最高法院首任女性庭長范馨香、曾任最高法院庭長姚瑞光的判決書。

最高法院表示，由手寫的裁判書影本不只可看出裁判書書寫的演進、言簡意賅的裁判內容，更可看到當時社會、經濟型態等多面向的意義；

再者，最高法院收藏遷台前的廢舊鋼印、國民政府遷台前後1945年至1949年的舊國幣，也在此次展覽中一併展出，見證我國司法演變的軌跡，保存人民對司法的記憶，得以鑑古知今，讓民眾能夠更親近司法、瞭解司法。

最高法院今起舉辦「鑑古知今‧歷史印記」司法文物與藝術特展，院長吳燦參與開幕儀式。記者林孟潔／攝影
最高法院今起舉辦「鑑古知今‧歷史印記」司法文物與藝術特展，院長吳燦參與開幕儀式。記者林孟潔／攝影
最高法院今起舉辦「鑑古知今‧歷史印記」司法文物與藝術特展。記者林孟潔／攝影
最高法院今起舉辦「鑑古知今‧歷史印記」司法文物與藝術特展。記者林孟潔／攝影

司法院 裁判

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