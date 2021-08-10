長灘島穿「一條線」比基尼 她告媒體、名醫求償240萬輸了

一名林姓女前年到菲律賓長灘島旅遊，因穿著「一條線」比基尼遭菲律賓警方開罰2500披索（約新台幣1490元）；林女事後不滿東森新聞、郭姓記者、臉書粉絲專頁陳姓版主和婦產科名醫鄭丞傑侵害她隱私和名譽，共求償240萬元，一審判林女敗訴，案件上訴，台灣高等法院今駁回，林女仍敗訴，可上訴。

林女2019年10月和男友到長灘島遊玩，穿「一條線」的微型比基尼在海灘玩水，被遊客拍下照片，在網路瘋傳；菲律賓警方也憑照片派員到旅館將林女和男友帶回警局開罰。

林女事後不滿東森新聞報導登出她的護照，雖然有馬賽克處理，但仍侵害她的個資，也認為臉書粉絲專頁發文評論，「追求人類天然本性的前衛主義者」、婦產科醫師鄭丞傑發文「我們小時候想要看到女生的屁股，得扒開她的內褲，現在的男生想要看到女生的內褲，得扒開她的屁股，時代的變化實在太大了，我們也只能適應它了」，林女一併提告求償240萬元。

台北地方法院一審判林女敗訴；高院二審指出，林女事件具有新聞性，相關報導、貼文是為了新聞傳播、評論，且影片是由公開YouTube頻道取得，並未違反個資法。