研究生嗆「看誰二頭比較大塊」 對方找上門他嚇得報警

大學吳姓研究生質問葉男是否勸女友與他分手，傳Line嗆葉「看誰的二頭比較大塊」，並說出家裡住址，致葉火冒三丈恐嚇吳「一定請你吃粗飽的」，當晚找人從台中南下高雄吳的樓下，嚇得吳報警，葉並嗆「沒本事就不要嘴巴那麼秋，你沒那本錢就乖乖當你的大學生，知道嗎？」刑事庭依恐嚇罪將葉男判處拘役30日，得易科罰金；民事庭判葉賠吳新台幣3萬元，可上訴。

吳姓研究生主張，葉男於2019年12月間，是吳當時女友小青的友人，因吳於同年12月28日清晨5時56分，以通訊軟體傳送訊息予葉，質問葉是否勸說小青與他分手，從而發生口角爭執，葉心生不滿，同日上午傳送「我一定找你麻煩」、「一定請你吃粗飽的」、「你會後悔」等訊息予吳。

同日晚間，葉向雙方共同友人王男打聽吳當時所在，並出現在吳高雄住處樓下，違法號召聚眾數十人，作勢恐嚇欲教訓；另於今年2月20日上午，再度出現在吳高雄住處樓下，將吳住處圖片傳送予吳，以「來啊，就在這等你」、「你敢現身嗎？」等語恫嚇，使吳心生畏懼，因此吳請求損害賠償，要求葉賠償10萬元。

葉男辯稱，小青是他女友小若的胞妹，因小青黃沛青為被告女友黃若穎之胞妹，因小青曾告知與吳交往，他基於朋友之立場，詢問小青「這樣妳還不分手？」，並非慫恿小青與吳分手，且小青為成年人，感情實非第三人可動搖。

葉強調，吳傳送內容「所以你他媽是不是勸分過」、、「我大部分時間都在高雄」，他回覆吳「你找我的現在還要我過去」，吳再以「你是他媽在兇三小」、「不想給問就管好嘴」、「不懂事情原委不要講幹話」、「看誰的二頭比較大塊」等語回應葉，足見吳並未因他傳送訊息而心生畏懼，反而持續挑釁，並提供住家地址給葉，要求到場談判。

葉再傳Line通訊軟體通話給吳「你現在是不是不敢接？」、「你這麼怕我喔，我打電話給你，你也覺得被恐嚇嗎」、「沒關係，反正我也要告你，你去跟檢察官講就好，法庭見嘿」、「老子不用工作每月有十萬可以花啦，我陪你慢慢耗，看誰比較閒」、「你真的很落漆很漏氣，你讓我連吐你口水都不屑」。

「我真的沒遇過跟人家約輸贏約到跑去報警的，啊你不是說把我調查的很清楚了？你真的讓我笑死了，跟王男說叫我自己找你講，打給你你不敢接，訊息也不敢回，笑死人了，沒本事就不要嘴巴那麼秋，你沒那本錢就乖乖當你的大學生，知道嗎？乖～」

民事庭審酌，葉男因吳以通訊軟體傳訊質問其是否勸說小青與吳分手，從而衍生口角爭執，葉心生不滿恫嚇吳，且前往吳的高雄住家拍攝照片傳給吳，毀損吳的自由、人格權，且使吳心生畏懼。