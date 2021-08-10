散布沒打疫苗取消低收補助謠言 法院裁罰3000元
陳姓民眾在Line群組散布「如果沒去施打疫苗，低收入補助隔年取消」等不實言論，新北地院三重簡易庭依違反社維法中「散布謠言，足以影響公共安寧」，裁罰3000元，可抗告。
裁定書指出，陳姓民眾今年5月15日下午1時許，以其手機門號所綁定的通訊軟體Line暱稱，在某個Line群組中，發布「如果沒去施打疫苗，低收入補助隔年取消」等語。
警方獲報後約詢陳姓民眾，他雖坦承不諱，但辯稱「當初這個社群20個人左右，我單純分享我個人的想法，希望政府能這樣做，因用字不精確，讓人家覺得我在造謠」，依違反社會秩序維護法將他函送法院裁處。
法官則認為，這些訊息內，沒有加註任何僅為其個人想法的文字，自有使公眾信為真實而心生恐慌，裁罰新台幣3000元。
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