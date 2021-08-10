快訊

高端疫苗能打嗎？醫師：新冠感冒化無可避免

「五倍券變六倍」 陳其邁宣布：將加碼1000元高雄券

散布沒打疫苗取消低收補助謠言 法院裁罰3000元

中央社 / 新北10日電

陳姓民眾在Line群組散布「如果沒去施打疫苗，低收入補助隔年取消」等不實言論，新北地院三重簡易庭依違反社維法中「散布謠言，足以影響公共安寧」，裁罰3000元，可抗告。

裁定書指出，陳姓民眾今年5月15日下午1時許，以其手機門號所綁定的通訊軟體Line暱稱，在某個Line群組中，發布「如果沒去施打疫苗，低收入補助隔年取消」等語。

警方獲報後約詢陳姓民眾，他雖坦承不諱，但辯稱「當初這個社群20個人左右，我單純分享我個人的想法，希望政府能這樣做，因用字不精確，讓人家覺得我在造謠」，依違反社會秩序維護法將他函送法院裁處。

法官則認為，這些訊息內，沒有加註任何僅為其個人想法的文字，自有使公眾信為真實而心生恐慌，裁罰新台幣3000元。

疫苗 新北

延伸閱讀

疫苗廠施打名單揭露 林奕華：台康代工也不信賴高端？

後疫情時代旅遊大調查 民眾打完疫苗84.6%想出國

生產國產疫苗高風險？林奕華：第二類衛福部說是就是？

傳大陸試驗國產新冠疫苗第三劑混打 以應對變種病毒

相關新聞

長灘島穿「一條線」比基尼 她告媒體、名醫求償240萬輸了

一名林姓女前年到菲律賓長灘島旅遊，因穿著「一條線」比基尼遭菲律賓警方開罰2500披索（約新台幣1490元）；林女事後不滿...

馬英九「三中案」發表9點答辯 責問檢察官：人民守法錯了嗎？

台北地方法院今天開庭審理前總統馬英九被控賤賣黨產案，馬英九在最後無罪答辯陳述時，2度批判檢察官是「非常規論告」、「非常規...

錯過飛機無法陪考害小孩落榜 她向機場、航空討賠敗訴

一名大陸籍王姓女子指控桃園機場、中國南方航空未廣播登機、拒絕告知登機口，害她錯過班機無法陪小孩考試，小孩落榜也被嘲笑，她...

檢批馬英九犯後態度差 建議沒收「三中案」犯罪所得

台北地院審理「三中案」今天辯論終結，檢察官論告時，批評前總統馬英九等被告開串證大會，愚弄法庭，犯後態度不佳，盼合議庭對馬...

影／街頭揮刀？他用獵刀搔癢遭誤會 未戴口罩等違規照罰

33歲原住民黃姓男子昨天傍晚在苗栗縣頭份市街頭，持表演用的獵刀搔癢，路人誤會街頭揮刀報案，警方趕到處理發現誤會一場，但循...

黃士修嗆網友「小孬孬」獲無罪 法院判決理由曝光！

以核養綠發起人黃士修去年在臉書評論中衛口罩是否違反輸出禁令，嗆網友「小孬孬」被檢方起訴公然侮辱罪嫌，一審判黃拘役50日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。