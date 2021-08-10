未禮讓行人過馬路 車頭輕微撞路人膝蓋 判拘役50天

一名李姓駕駛去年1月15日晚上6時40分許，開車行經新北市汐止區大同路1段286巷，在路口準備左轉大同路1段往台北行駛，撞上行人穿越道上的孫姓男子，致孫左膝挫傷。士林地方法院依照行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行而犯過失傷害罪，判處拘役50天，可易科罰金5萬元。

警方到場處理事故照片、報告等證實，雙方在大同路1 段219 號前的行人穿越道發生事故，李開車在孫面前煞停，孫表示遭撞到要報警、腿疼，隨後搭乘李男的車輛至汐止國泰醫院就醫。

李辯稱，當時開車左轉看到孫在車輛右前方2大步，孫突然衝過來，當下就立即煞車「沒有撞到他」孫拍引擎蓋，還至駕駛座旁拍車窗稱「你撞到我了」要報警

李稱「他如果有被我撞到，怎麼沒有摔倒，載他去醫院後，掛號還沒完成就一直要求我和妻子離開」孫男提告指控，當時走在斑馬線上過馬路，李突然開車左轉駛出巷弄，他的車頭撞到左膝蓋，導致膝蓋挫傷「我有伸手阻擋車頭」警方到場後就搭乘李的車子就醫。

全案本案沒有傷勢照片，法官依急診病例上紀錄醫師診斷為左膝挫傷，護理人員當時使用彈性繃帶處理，開立3天藥物，足以證明孫就醫左膝挫傷，且醫師本無朝受傷部位拍照義務。

法官認為，李開車緩慢行進間撞擊孫的左膝，可能造成左膝挫傷，不能以沒跌倒就認為沒撞上，再者，輕度挫傷一般為毛細血管出血，加上局部損傷引發水腫，受傷部位一般沒有皮膚破損，或只存在表皮輕度擦傷、局部腫脹、疼痛等，孫的腳傷並非嚴重，不會影響行走能力，應可忍痛步行至附近店家詢問地址用以報案。

李辯稱，事故發生後快要滿6個月告訴期限，孫男才打電話要求他賠償10萬元並提告，故意不給他調監視器、找證據反駁機會。法官認為，李挨告後，數次接受檢警訊問，都沒有要求調閱監視器，直到審理時才提出聲請，洵非合理。