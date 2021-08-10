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枋寮鄉公所圍標案聲押4人 鄉長陳亞麟強調坦盪盪
屏東縣枋寮鄉公所被檢舉工程業務有廠商低價圍標， 屏東地檢署昨天指揮廉政署南部地區調查組、調查局南機站偵辦，搜索相關住處、辦公室並帶回鄉長陳亞麟、多名課長和工程相關土木包商，訊後陳亞麟和公所承辦人員均被請回，1名民間人士和3名廠商被依違反政府採購法合意圍標罪聲押，5人交保。陳亞麟今天一早進辦公室處理鄉務，強調自己坦盪盪，也尊重司法調查。
屏東地檢署日前獲悉任職枋寮鄉公所辦理人事任用及相關工程業務的人員，疑有違反政府採購法等不法情事，檢察長指派主任檢察官董秀菁成立專案小組，並發交法務部廉政署南部地區調查組調查，經調查蒐證後，承辦檢察官指揮南調組、調查局屏東縣調查站及南部地區機動工作站，昨天持法院搜索票搜索承辦人員和相關廠商等住居所及辦公處所等共33處，並扣押帳冊等相關資料，並傳喚被告及相關證人共39人次釐清案情。
檢方偵訊被告和證人後，認為黃姓男子和林姓、孫姓和吳姓廠商，分別涉及刑法第339條第1項的詐欺取財及違反政府採購法第87條第4項之合意圍標罪嫌；4人有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，認有羈押的必要，今天凌晨向屏東地院聲請羈押禁見；另有5人違反政府採購法等罪嫌，檢察官分別諭知各以10萬元及5萬元交保候傳。
枋寮鄉公所被檢舉工程業務有承辦員配合廠商以低價圍標，檢調昨天大動作偵辦並聲押4人，引發關注，給外界年輕、清新、高學歷形象的陳亞麟，以證人身分配合調查，深夜無保請回，他一早進辦公室處理鄉務，指著牆上掛的「加速吧─枋寮」的圖案說，枋寮鄉政需持續加速，不能怠慢，感謝所有朋友們的關心；對於案情，基於偵查不公開，不便說明，但尊重司法調查，一切坦盪盪。
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