認養牛樟木、減碳年獲利24％？生技公司吸金2億3千萬

台灣綠色農業生技公司負責人林信男打出認養牛樟樹、投資碳排放交易權年獲利最高24％，實則吸金高近2億2954多萬元，害全台近百名投資血本無歸，陳落網後和公司多名幹部坦承不諱，法院以他紊亂金融秩序，依銀行法判有期徒刑8年，綠農公司科罰金2500萬元，可上訴。

檢調查，林信男2014年成立綠寶集團擔任總裁，是旗下台灣綠色農業生技公司、超敏科技、得人公司實際負責人，其妻子、妹妹在相關企業擔任會計，林並和超敏公司薛姓副總、謝姓營運長、得人公司的李姓負責人，以及綠寶集團鄭姓總經理等人合作。

林打出認養牛樟樹保證年獲利10％至18％、碳排放權交易及短期經濟林場附屬農產品契作等，年利率也高達24％。李、謝、薛，鄭則依林指示在阿里山、大陸上海，舉辦阿里山原住民保留地復育參訪巡禮，安排投資人道大陸深圳碳排放交易所開戶。

上百名投資人認為有利可圖，紛紛砸錢跟進認養牛樟樹、簽約，每筆投資金額從10萬至250萬元都有，但最終血本無歸才驚覺被騙，林藉此吸金高達2億2954萬4100元。

審理時，林等人均坦承不諱，與20多名被害人證詞相符，也有金流紀錄、投資契約佐證；法院認為，依當時國內五大銀行1年存款固定利率僅1.035%至1.355%，但林打出的投資方案，年利率高達12％至24％，遠高於銀行及和投資商品，屬於「與本金顯不相當之紅利、利息或股息」情形。

法院審酌，林男和謝、李及薛在本案主導吸金犯罪，屬於最核心重要角色，非法吸收資金高達1億元以上，金額龐大，造成投資人血本無歸，嚴重影響金融秩序，而林雖和大部分投資人達成調解，但實際上已賠償金額僅佔極小部分。