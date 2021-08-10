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樂生案民團告環保署 法院9/24將傳衛福部等單位說明

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

樂生保留自救會等民間團體以樂生園區即將施作的懸空陸橋未實施環評，如「官版美麗灣事件」等理由聲請假處分，台北高等行政法院裁准。民團另提起撤銷訴訟，法院今上午開庭，改訂9月24日續行審理，將傳喚衛福部、捷運局及樂生療養院人員到庭說明。

原樂生療養院被台北捷運規劃為新莊機廠預定地，10多年前展開自救抗爭活動避免療養院被全拆的命運，在機廠完工通車後，目前已進入院區重建工程階段。自救會認為，入口意象設計案採電梯與迴轉坡道工程，完全放棄大平台緩坡道路，院民進出極不方便。

自救團體和自救院民要求展現入口意象大平台概念，恢復緩坡，呈現樂生舊日景觀。國際愛地芽協會台灣分會、台灣蠻野心足生態協會、台灣人權促進會等團體提行政訴訟，主張「第二人行陸橋」及「入口景觀意象」有未經環評違法開發。

民團及樂生院民針對環保署提告。環保署指出，全案有三個公益團體及三個自然人屬當事人不適格，不能提告。原告律師則主張，相關法條並沒有規定要「環境公益團體」，且相關實務也承認其當事人適格。自然人部分則是受到很大精神傷害。

院民李添培、夏藍彩雲、茆萬枝親自出庭，向法官表明新型設計不方便，盼能回復入口處原本景觀意象。茆萬枝表示，原本環境清幽，被弄得亂七八糟、歪七扭八，像個迷宮似的，沒有為患者想，只是為利益，心裡很難受。

法院諭知，下次開庭將以利害關係人身分，傳喚衛福部、台北市捷運局及樂生療養院人員出庭說明，以釐清到底是何單位該以獨立或輔助參加人身分參與本案訴訟。全案改訂9月24日上午10點30分續行審理。

樂生保留自救會等民間團體以樂生園區即將施作的懸空陸橋未實施環評，如「官版美麗灣事件」等理由聲請假處分，台北高等行政法院裁准。民團另提起撤銷訴訟，法院今上午開庭。圖／本報資料照。
樂生保留自救會等民間團體以樂生園區即將施作的懸空陸橋未實施環評，如「官版美麗灣事件」等理由聲請假處分，台北高等行政法院裁准。民團另提起撤銷訴訟，法院今上午開庭。圖／本報資料照。

樂生療養院 捷運 自救會

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