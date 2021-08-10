錯過飛機無法陪考害小孩落榜 她向機場、航空討賠敗訴

一名大陸籍王姓女子指控桃園機場、中國南方航空未廣播登機、拒絕告知登機口，害她錯過班機無法陪小孩考試，小孩落榜也被嘲笑，她求償148萬餘元，一審判她敗訴，台灣高等法院今也判她敗訴，機場、南方航空免賠確定。

王女提告主張，她來台居住10多年，都搭乘中國南方航空班機往返，從沒有搭錯班機或遲延登機；她2018年2月1日原預計搭乘下午5點45分班機出境，劃位後逕在桃園機場C5R休息室候機，登機時間快到了卻沒有聽到登機廣播。

她手持機票向機場、南方航空員工詢問登機地點，但桃園機場、南方航空員工歧視她讀書少、看不懂機票上的英文，一再拒絕告知登機口，導致她錯過飛機回大陸陪考，害小孩落榜被嘲笑只能讀私立學校；她也因被員工侮辱，一度想不開，企圖在機場廁所內輕生，而上吊受傷，要求桃園機場、南方航空賠償小孩私立學校學費45萬元、醫療費用50萬元、不能工作薪資損失43萬餘元、往返兩岸處理本件糾紛機票損失10萬元，共148萬餘元。

桃園地方法院一審認為，王女無法舉證機場、航空公司員工有何惡意不告知登機門，僅憑空言無法採信；再者，她提出醫院診斷書也無法判斷與本案有何關聯，駁回請求，判她敗訴。

案件上訴，台灣高等法院二審認為，王女不是第一次搭飛機，應該明瞭相關搭機程序，且機場、航空公司已提出廣播紀錄，證明當天飛機起飛前共4次以國、英、台語廣播班機起飛時間和登機口；另班機上其他乘客均已搭機，無法認定機場或航空公司有和阻礙導致王女錯過班機，因此不採信王女說法，駁回上訴，全案確定。