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為1800維修費持刀砍人 他犯後還若無其事玩刮刮樂

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

53歲鄭男疑因金錢糾紛，昨天晚間10時許持西瓜刀砍傷游男，造成游後腦勺出血，送醫無礙；警方詢問後依殺人未遂罪嫌將鄭男移送新北地檢署。

鄭男（圖左）疑不滿游男賴帳不願給付手機維修費1800元，持西瓜刀砍傷游男。記者柯毓庭／翻攝
鄭男（圖左）疑不滿游男賴帳不願給付手機維修費1800元，持西瓜刀砍傷游男。記者柯毓庭／翻攝

警方調查，鄭男有傷害、酒駕等前科，與游男都是常在新北市新莊區中港一帶出沒的遊民。日前鄭男手機被游男弄壞，修理花了1800元，游男抵賴不願支付，引起鄭男不滿，昨天花了新台幣4百元買來一把西瓜刀，在新莊公園路上的運動中心一樓廣場與游男談判。

雙方爆發口角衝突，鄭男一氣之下持刀朝游男後腦勺砍了一刀，頓時血流如注，路過民眾看見急忙報警，游男則帶著西瓜刀逃離現場。

警方獲報到場後，在附近搜尋，最後在離運動中心一段距離處找到正若無其事玩刮刮樂的鄭男，並當場查扣犯案西瓜刀一把。鄭男供稱，他不滿游男害他花錢修手機還賴帳不給錢，憤怒下才會持刀砍人，警詢後依殺人未遂移送新北地檢署。

警方查扣犯案西瓜刀一把。記者柯毓庭／翻攝
警方查扣犯案西瓜刀一把。記者柯毓庭／翻攝
鄭男指認犯案西瓜刀藏在隨身購物袋內。記者柯毓庭／翻攝
鄭男指認犯案西瓜刀藏在隨身購物袋內。記者柯毓庭／翻攝

殺人

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