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黃士修嗆網友「小孬孬」獲無罪 法院判決理由曝光！
以核養綠發起人黃士修去年在臉書評論中衛口罩是否違反輸出禁令，嗆網友「小孬孬」被檢方起訴公然侮辱罪嫌，一審判黃拘役50日，得易科罰金5萬元；案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，逆轉改判黃士修無罪確定。
高院判決指出，中衛公司是否違反禁止口罩出口命令，將口罩販售給香港屈臣氏，屬攸關國人生命安全、身體健康至鉅，與公共利益息息相關，屬於公共議題，而黃士修對此貼文、留言，屬於事實陳述。
高院認為，黃士修反擊網友搞清楚誹謗罪構成要件，指網友是「小孬孬」，屬於事實陳述過程中夾敘夾議的意見表達。雖然黃士修用詞令網友感到不快，認為影響名譽，但黃士修目的是喚起民眾注意口罩禁令一事，並出於自我防衛、為己辯護，提出評論意見，不是以損害網友名譽為唯一目的。
再者，黃士修貼文和留言都是公開狀態，若網友不滿黃的回文內容，可以留言澄清說明；因此黃士修用語雖聳動誇張或尖酸刻薄，仍應認為言論內容屬於合理評論範疇。
新冠肺炎疫情去年延燒，衛福部宣布口罩輸出禁令延到同年6月，但香港屈臣氏同年4月17日卻指分店可買到中衛產製的口罩，黃士修在臉書貼文並附上新聞連結質疑「會不會是違規進口？」
當時中衛緊急發聲明強調「是農曆年前的庫存」，網友與黃士修互槓，黃回應指網友「邏輯不通」，雙方網路筆戰，黃另嗆網友「回去多讀點書，我等你提告，一天沒收到起訴書，你就繼續當小孬孬」，網友提告黃涉公然侮辱罪。
一審認為黃士修使用臉書公開討論議題時，應理性為之，不可以恣意謾罵嘲弄他人，卻因網友對他的言論提出質疑，以小孬孬侮辱對方，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，判黃拘役50日，得易科罰金5萬元；高院二審今逆轉判黃士修無罪確定。
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