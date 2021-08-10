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叔侄因公司股權爭議糾紛 侄遭司法黃牛詐財950萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市奇鼎鍛壓工業有限公司前總經理紀明晰，與叔叔紀金澤即該公司實際負責人，因股權爭議而存有糾紛，而紀的叔叔因涉違反商業會計法遭調查，紀明晰誤認市調處未積極偵辦，經友人介紹認識李錦煌，李佯稱熟識調查人員，有管道影響案件執行進度，但需要金錢打點調查人員，向紀男詐財950萬，台中地院今天依詐欺罪將李判刑4年6月。

李錦煌（65歲）否認詐欺取財犯行，辯稱「我並未介入紀金澤違反商業會計法及稅捐稽徵法案件，也未收取950萬元」，合議庭不採信，予以判刑。

判決書指出，李錦煌於2018年間透過謝女、趙男介紹而與紀明晰認識，紀明晰為奇鼎鍛壓工業有限公司前總經理，與他叔叔即奇鼎公司實際負責人紀金澤間因股權爭議而存有糾紛，紀金澤並另因涉嫌違反商業會計法及稅捐稽徵法案件，遭調查局台中市調查處調查中。

紀明晰因不諳司法偵查程序，誤認市調處未積極處理前案，故透過友人趙男、謝女介紹，認識經常對外宣稱與許多司法及調查單位人員關係良好的李錦煌，紀明晰遂向李錦煌尋求協助，希望李可以影響前案偵辦進度及偵查作為。

未料，李錦煌明知他並無影響案子偵辦進度或偵查作為能力，基於詐欺取財犯意，於2018年11月26日前，對紀明晰佯稱其熟識中部地區調查局人員，有管道影響前案執行進度及偵辦作為，但需要金錢打點調查局人員為由，向紀明晰索取1200萬元費用，經謝女代為居間聯繫，最後降為950萬元。

紀明晰交付共計950萬元現金予李錦煌，經調查局中部地區機動工作站去年1月14日持搜索票，在李錦煌位於中市西區居所執行搜索；又向法院聲請保全扣押裁定，經法官裁定准予扣押相關財產，始循線查獲。

合議庭審酌，李錦煌利用他人對於國家法治制度、偵查程序不熟悉及誤解，佯稱熟識調查局人員，且有管道影響前案執行進度及偵辦作為，但需要金錢打點調查局人員云云，竟向被害人詐騙高達950萬元款項，除造成被害人財產損失外，並給予人民政府機關敗壞觀感，嚴重影響法治社會基礎，遂予以判刑。

台中市奇鼎鍛壓工業有限公司前總經理紀明晰，與叔叔因股權爭議而存有糾紛，而紀的叔叔因涉違反商業會計法遭調查，李錦煌佯稱熟識調查人員，向紀男詐財950萬，台中地院今天依詐欺罪將李判刑4年6月。圖／本報資照
台中市奇鼎鍛壓工業有限公司前總經理紀明晰，與叔叔因股權爭議而存有糾紛，而紀的叔叔因涉違反商業會計法遭調查，李錦煌佯稱熟識調查人員，向紀男詐財950萬，台中地院今天依詐欺罪將李判刑4年6月。圖／本報資照

詐欺 詐騙

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