不法集團亂倒廢棄物獲利逾5億 南檢偵結起訴53人

台南地檢署偵辦以王姓男子為首不法集團，自2017年起，涉嫌長期濫倒廢棄物，並棄置或掩埋於台南市龍崎區、官田區及柳營區等7處公有及私人土地，1年多來偵辦期間，聲請羈押獲准人數14人，全案偵查終結提起公訴，認王等53人涉犯違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴，不法所得達5億7千萬元。

南檢檢察官2020年5月間，經由台南市社區大學透過台南地區犯罪防制結盟檢舉窗口，指稱位於龍崎區，原定作為廢棄物掩埋場的場區內遭非法堆置大量廢棄物，指揮台南市刑大隊偵五隊、台南市警一分局、法務部調查局及環保署南區督察大隊積極蒐證偵辦。

檢方查出，65歲王姓男子長期以亂倒廢棄物為業，涉案同夥包括挖土機司機，砂石車司機等，他們將來自全國各地載運事業機構所產出廢塑膠混合物、廢口罩、廢瓦片、營建混合物、廢膠泥、廢汙泥、鋁集塵灰等事業廢棄物，其中更有部分廢棄物係來自知名大廠後，將此等事業廢棄物棄置或掩埋於龍崎區、官田區及柳營區等7處公有及私人土地，

偵辦過程中，總計蒐證到194車次違法清除處理行為，經執行69次搜索，扣押11部挖土機、大貨車與行為人使用車輛及不法所得700萬元，其中挖土機與大貨車於今年8月3日經由偵查中變價拍賣程序，以總價381萬元拍出。

檢察官並會同環保署南區督察大隊於上開土地實施開挖勘驗共計14次，經採樣廢棄物及土壤檢驗後，發現有部分廢棄物總銅、總鉛及閃火點超過有害事業廢棄物認定標準，其中總銅及總鉛含量超過法定標準6倍及2倍，更因此等棄置掩埋行為，使其中一處土地TPH(總石油碳氫化合物)數值逾越土壤污染管制標準。