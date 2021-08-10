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義務勞務者罹癌無法執行 法官審酌病情未撤銷緩刑
台東縣罹癌的曾姓男子因販毒遭判刑，但法官考量他病情宣告緩刑，並須服義務勞務240小時，但他僅8小時即未再報到，且緩刑期間仍涉嫌犯案，台東檢方聲請撤銷緩刑。法官調查發現他癌症持續惡化到第4期，需長期化療，已無履行義務勞務能力，駁回檢方聲請，檢方仍可抗告。
年近40歲的曾姓男子2年前在北部和同夥販毒被查獲，事後他聲稱願捐款給公益團體15萬元贖罪，且強調罹患癌症等多種重症，已無法再犯罪，希望法官可宣告緩刑。最後法官判他有期徒刑2年、5年，但須提供240小時義務勞務，並接受法治教育2場共6小時，不過他回台東後，僅向檢方報到8小時即中斷。
檢方表示，考量他當時癌症3期病情，協助延長履行期，已盡人道義務。曾姓男子緩刑期間多次涉嫌吸毒，且涉及妨害性自主等罪嫌被偵辦中尚未起訴，顯然沒有悔意，所以聲請撤銷緩刑宣告，讓他入監服刑。
法官調查發現，曾姓男子因直腸惡性腫瘤併肝及肺移轉，如今往返花東化療，首次化療出院，隔天就報到義務勞務，研判沒有逃避執行情形。去年他吸毒被裁定送觀察勒戒，就因需定期化療出所治療，已無法穩定服刑。
員警曾查訪曾姓男子是否適合繼續執行觀察勒戒，發現他癌症已惡化為第4期，每2周就要到花蓮化療，每次時間1周，迄今已做近50次化療，事後意識雖清楚，但身體不適且虛弱，只能在家休養。
法官認為，曾姓男子是因身體疾病無法履行義務勞務，雖違反規定，但屬於特殊情形，並非可履行而故意不履行。另外，曾雖有涉嫌犯下性自主案件，但檢方仍偵辦中，無法認定應入監執行，裁定駁回。
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