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他罵警察「有牌的流氓」 下場是妨害公務判刑2月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園邱姓男子騎機車紅燈右轉被警方攔下，他違規在先卻又不滿遭開單，當場對中壢分局金姓員警辱罵「你是有牌的流氓」，還挑釁說「我會找你麻煩」等語。法院認為，邱罵「有牌的流氓」讓員警名譽、人格受損，更無視公權力執行，依侮辱公務員罪判他有期徒刑2月，可上訴。

檢警調查，邱男今年4月12日下午3點多，騎車經中壢區中美路、新生路口因紅燈右轉，當場被中壢分局興國派出所金姓員警攔停告發，邱男心生不滿，當場對金辱罵「我說你是有牌流氓啦」、「我就流氓啊，你就有牌的，我沒牌而已」。

邱還繼續說「我會找你麻煩，不用害怕啦」，當場被依妨害公務罪、恐嚇等嫌送辦，檢方勘驗密錄器發現，邱男當時問「你是哪個分局的？」金回「中壢分局興國派出所」，可見金員對邱的言語挑釁應無心生畏懼，偵結依妨害公務罪嫌將邱向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審酌，邱男騎機車擅自紅燈右轉，被員警攔停舉發還用「有牌的流氓啦」等語辱罵，造成員警名譽、人格及社會評價受損，更顯見他無視公權力執行、法治觀念顯然薄弱。

法院也考量，邱男在偵查、審理中均坦承不諱，犯後有悔意，但至今沒向員警表示歉意，依妨害公務侮辱公務員，有期徒刑2月，得易科罰金。

中壢分局。記者曾健祐／攝影
中壢分局。記者曾健祐／攝影

妨害公務 公務員

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