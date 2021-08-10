台中太平150年林家祖厝被拆 自救會長怒要罷免里長

台中市太平區「番仔路庄」居民和建商有土地所有權糾紛，雙方纏訟40多年，年初因建商申請強制執行拆屋還地，法院人員想前往履勘，一度引起居民激烈抗拒。當地自救會長林秀芬上午開記者會指控新興里長鄭慧鋒藉口修水管前往把他們林家祖厝拆了，因該屋已有150歷史，屬歷史建物，鄭除了涉及毀損，還涉有刑責，昨已向警方報案，另也將發起罷免里長活動。

林秀芬質疑，要挖門檻難道不必通知當事人，甚至把屋子都拆了？她說，該屋雖是「土角厝」也已老舊無人居住，但裡面仍有家俱。

鄭慧鋒說，他是因為接到新光里長游癸龍的通知，說當地附近居民因水管破了，沒水可用，因水井是他負責的，因此前天下午請水電工前往，他個人並未前往，對施工情形不清楚。但聽施工人員說，因漏水的水管在屋子門檻下，才動用挖土機把門檻挖開，後來已把水管修復。

他說，該屋先前即因老舊而有毀損情形，他自認未先通知是有錯，但目的是單純的修水管，若是林秀芬等人故意把他抹黑與建商和財團是一夥的，他也將蒐證後提告。

據了解，番仔路庄橫跨太平區的新光和新興兩里，面積有約兩公頃，其中有12落三合院。據林秀芬形容，三合院都屬閩式建築，已有150年歷史，以往至今有44戶人家居住。

她說，當初先人佃農，並向地主林鑽鐩租地耕作，後來林鑽鐩移民日本，後來土地落入建商手中，1975年因建商向地方法院聲請拆屋還地，即一路纏訟至今。