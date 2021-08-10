「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」批部分乏人問津

司改國是會議結束至今已滿四周年。「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」認為，司法院、法務部等相關單位雖就部份議題有修法、推出新措施，但也有相當多的決議乏人問津，至今無任何進度或實質進展。

聯盟表示，縱然如此，司法院及行政院在2020年底停止了固定的「司改半年報」，導致這些乏人問津的決議，幾乎消失。對於這些「被消失」的議題，不知道身為會議召集人、曾承諾「會親自緊盯改革進度」的蔡總統，是否還關心？

「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」呼籲，蔡英文總統不應忘記就職典禮上，高呼司法改革時所接受的如雷掌聲，更不應該忘記對人民的 改革承諾。面對權責機關選擇性地忽略議題，缺乏與民間的充分溝通。

聯盟呼籲，應立即重啟停辦的「司改半年報」，重新建立民間與官方充分溝通 的橋樑。對各項司改決議的議題，聯盟也將召開系列座談會與記者會，持續監督政府推動司法改革。

李俊億教授表示，於設立國家級司法科學組織， 整合資源推動司法科學政策，以及其他證物保管、鑑定規範、機構認證與 人員證照，全無進度。

民間司改會指出，以「證物監管制度」為例，法務部於2019年雖邀集各單位開會，但結論卻是「大部分與會機關認現行證物管理監督機制及規 範，運作上並無困難，建立統一規範反較有難度」。

然而，若現行各機關就證物的保管、保存已有完善規範，為何江國慶案血掌紋木條會遺失。邱和順案電話勒索錄音帶為何會遺失？為何法務部航業調查處組長徐宿良可以監守自盜、盜賣扣案毒品長達8年，不法獲利達3億以上？證物遺失的法律效果為何？這些在現行規範都未著墨。