「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」批部分乏人問津
司改國是會議結束至今已滿四周年。「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」認為，司法院、法務部等相關單位雖就部份議題有修法、推出新措施，但也有相當多的決議乏人問津，至今無任何進度或實質進展。
聯盟表示，縱然如此，司法院及行政院在2020年底停止了固定的「司改半年報」，導致這些乏人問津的決議，幾乎消失。對於這些「被消失」的議題，不知道身為會議召集人、曾承諾「會親自緊盯改革進度」的蔡總統，是否還關心？
「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」呼籲，蔡英文總統不應忘記就職典禮上，高呼司法改革時所接受的如雷掌聲，更不應該忘記對人民的 改革承諾。面對權責機關選擇性地忽略議題，缺乏與民間的充分溝通。
聯盟呼籲，應立即重啟停辦的「司改半年報」，重新建立民間與官方充分溝通 的橋樑。對各項司改決議的議題，聯盟也將召開系列座談會與記者會，持續監督政府推動司法改革。
李俊億教授表示，於設立國家級司法科學組織， 整合資源推動司法科學政策，以及其他證物保管、鑑定規範、機構認證與 人員證照，全無進度。
民間司改會指出，以「證物監管制度」為例，法務部於2019年雖邀集各單位開會，但結論卻是「大部分與會機關認現行證物管理監督機制及規 範，運作上並無困難，建立統一規範反較有難度」。
然而，若現行各機關就證物的保管、保存已有完善規範，為何江國慶案血掌紋木條會遺失。邱和順案電話勒索錄音帶為何會遺失？為何法務部航業調查處組長徐宿良可以監守自盜、盜賣扣案毒品長達8年，不法獲利達3億以上？證物遺失的法律效果為何？這些在現行規範都未著墨。
環境法律人協會表示，工研院雖曾在2018年10月召開「廢棄物清理法第71條條文研修專家諮商座談會」，認為缺乏連帶責任的規定，恐造成 清運業者所委外的包商傾倒於非法場所時，無法向其賠償，導致在環境違犯的預防上有相當漏洞，並擬修正「廢棄物清理法」第71條，並作為其他環保法規參考通用版本，但目前仍無具體進度，也未見研修草案。
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