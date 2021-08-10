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評論中衛口罩嗆網友「小孬孬」 黃士修逆轉獲判無罪

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

擁核人士、以核養綠發起人黃士修去年因新冠肺炎口罩供需時事，嗆網友一句「小孬孬」被檢方起訴公然侮辱罪嫌，黃辯無罪，一審判黃拘役50日，得易科罰金5萬元；案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，逆轉改判黃士修無罪。

新冠肺炎疫情去年延燒，衛福部宣布口罩輸出禁令延到同年6月，但香港屈臣氏同年4月17日卻指分店可買到中衛產製的口罩，黃士修在臉書貼文並附上新聞連結質疑「會不會是違規進口？」

當時中衛緊急發聲明強調「是農曆年前的庫存」，網友與黃士修互槓，黃回應指網友「邏輯不通」，雙方網路筆戰，黃另嗆網友「回去多讀點書，我等你提告，一天沒收到起訴書，你就繼續當小孬孬」，網友提告黃涉公然侮辱罪。

黃士修稱，他是針對中衛是否違規提出合理評論，不過，檢方認為黃士修與網友間的留言並非評論，也與社會公益無關，將黃起訴。台北地方法院一審認為黃士修使用臉書公開討論議題時，應理性為之，不可以恣意謾罵嘲弄他人，卻因網友對他的言論提出質疑，以小孬孬侮辱對方，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，判黃拘役50日，得易科罰金5萬元。

黃士修。圖／聯合報系資料照片
黃士修。圖／聯合報系資料照片

黃士修 新冠肺炎 中衛

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