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追求被拒封她機車鑰匙孔 朝機車潑奶茶及精液
張男追求邱女被拒，4年前持優酪乳混合洗手乳及溫水等液體倒入邱女機車鑰匙孔內，致機車鑰匙孔無法正常轉動使用，張被依毀損罪判處拘役40日，去年張男又朝邱女機車潑灑奶茶、咖啡、或疑似精液，致邱女心生畏懼，台中地檢署今天依恐嚇、公然侮辱等罪將他起訴。
張男（52歲）否認犯行，辯稱「我不知道這輛機車車主為何人，因為我差點遭這輛機車擦撞，所以潑灑不明液體，只想警告機車車主」。
檢察官查出，張男因追求邱女未果，先於2017年4月19日，持優酪乳混合洗手乳及溫水等液態物品倒入邱女機車鑰匙孔內，導致機車鑰匙孔無法正常轉動使用，經邱女發現報警，為警調閱監視器後查獲，法官依毀損罪將張男判處拘役40日，得易科罰金。
未料，張男仍不知悔改，知悉邱女騎機車前往中市台灣大道的百貨公司上班，工作期間將機車停放在地下停車場，於去年10月中旬至11月下旬，在停車場內朝邱女機車吐痰、潑灑奶茶、咖啡或疑似精液等不明液體。
致被害人邱女心生畏懼，並貶損邱女的名譽，經警方調閱去年10月30日、11月17日、25日、26日監視器畫面查獲。經邱女提起告訴。
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