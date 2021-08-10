追求被拒封她機車鑰匙孔 朝機車潑奶茶及精液

張男追求邱女被拒，4年前持優酪乳混合洗手乳及溫水等液體倒入邱女機車鑰匙孔內，致機車鑰匙孔無法正常轉動使用，張被依毀損罪判處拘役40日，去年張男又朝邱女機車潑灑奶茶、咖啡、或疑似精液，致邱女心生畏懼，台中地檢署今天依恐嚇、公然侮辱等罪將他起訴。

張男（52歲）否認犯行，辯稱「我不知道這輛機車車主為何人，因為我差點遭這輛機車擦撞，所以潑灑不明液體，只想警告機車車主」。

檢察官查出，張男因追求邱女未果，先於2017年4月19日，持優酪乳混合洗手乳及溫水等液態物品倒入邱女機車鑰匙孔內，導致機車鑰匙孔無法正常轉動使用，經邱女發現報警，為警調閱監視器後查獲，法官依毀損罪將張男判處拘役40日，得易科罰金。

未料，張男仍不知悔改，知悉邱女騎機車前往中市台灣大道的百貨公司上班，工作期間將機車停放在地下停車場，於去年10月中旬至11月下旬，在停車場內朝邱女機車吐痰、潑灑奶茶、咖啡或疑似精液等不明液體。