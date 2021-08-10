外送員砍殺按摩女19刀慘死 遭起訴強盜殺人

36歲潘姓男子今年5月間砍殺台北市中山區40歲黎姓按摩女子多達19刀致慘死。台北地檢署查出，潘是黎的恩客，認為潘是向黎要錢不成痛下殺手，拿走黎錢包內3000元，還將她的手機變賣7000元，今依強盜殺人罪將潘男起訴。

檢警調查，潘姓男子5月11日晚間8點到黎位於中山區林森北路一棟大樓的6樓工作室，從黎女的背後持水果刀割頸部19刀殺害。他供稱進門後被黎作勢賞巴掌，自認遭羞辱，便趁黎在洗澡將她殺害。

潘男12日下午2點多，在台北市送外送餐點時與一輛轎車發生車禍，當時他的身分尚未被警方確認，交通分隊做完筆錄讓他離開，昨晚7點多潘在家中遭逮補到案。

據了解，潘男供稱，兩人性交易後，死者還泡麵給他吃，他不滿對方呼他巴掌，要求對方拿錢出來，他拿刀只是想嚇死者，並非故意殺人，事後只拿走幾千元現金及手機。