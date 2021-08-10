快訊

評／奧運日本奪金後，棒球「去奧運化」仍難挽回？

下個颱風可能生成時間曝光 彭啟明籲：提前做好防護

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員砍殺按摩女19刀慘死 遭起訴強盜殺人

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

36歲潘姓男子今年5月間砍殺台北市中山區40歲黎姓按摩女子多達19刀致慘死。台北地檢署查出，潘是黎的恩客，認為潘是向黎要錢不成痛下殺手，拿走黎錢包內3000元，還將她的手機變賣7000元，今依強盜殺人罪將潘男起訴。

檢警調查，潘姓男子5月11日晚間8點到黎位於中山區林森北路一棟大樓的6樓工作室，從黎女的背後持水果刀割頸部19刀殺害。他供稱進門後被黎作勢賞巴掌，自認遭羞辱，便趁黎在洗澡將她殺害。

潘男12日下午2點多，在台北市送外送餐點時與一輛轎車發生車禍，當時他的身分尚未被警方確認，交通分隊做完筆錄讓他離開，昨晚7點多潘在家中遭逮補到案。

據了解，潘男供稱，兩人性交易後，死者還泡麵給他吃，他不滿對方呼他巴掌，要求對方拿錢出來，他拿刀只是想嚇死者，並非故意殺人，事後只拿走幾千元現金及手機。

不過，檢察官查出死者光是脖子就有17道傷口，脖子幾乎被砍斷，甚至臟器嚴重受損，不採信潘男說法，今依強盜殺人罪將他起訴。

36歲潘姓男子今年5月間砍殺台北市中山區40歲黎姓按摩女子多達19刀致慘死。台北地檢署今依強盜殺人罪將潘男起訴。圖／本報資料照。
36歲潘姓男子今年5月間砍殺台北市中山區40歲黎姓按摩女子多達19刀致慘死。台北地檢署今依強盜殺人罪將潘男起訴。圖／本報資料照。

殺人 強盜

延伸閱讀

外送員拒上3樓她暴怒刪APP 眾人嗆：別把自己當總裁

麥當勞31份套餐遭「惡意棄單」 外送員雨中苦等1小時 網氣炸

弟弟當外送員想勸改找正職 她見收入崩潰「賺比我多」

外送員拿錯袋一則簡訊全額退費 還意外多720元餐點

相關新聞

台中太平150年林家祖厝被拆 自救會長怒要罷免里長

台中市太平區「番仔路庄」居民和建商有土地所有權糾紛，雙方纏訟40多年，年初因建商申請強制執行拆屋還地，法院人員想前往履勘...

屏東枋寮鄉公所貪凟疑案 最年輕鄉長陳亞麟訊後請回

屏東縣枋寮鄉公所被人檢舉貪凟，檢調昨天上午請鄉長陳亞麟與部分公所職員配合調查，鄉公所今天凌晨3時透過公所官網發出聲明，指...

「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」批部分乏人問津

司改國是會議結束至今已滿四周年。「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」認為，司法院、法務部等相關單位雖就部份議題有修法、推...

評論中衛口罩嗆網友「小孬孬」 黃士修逆轉獲判無罪

擁核人士、以核養綠發起人黃士修去年因新冠肺炎口罩供需時事，嗆網友一句「小孬孬」被檢方起訴公然侮辱罪嫌，黃辯無罪，一審判黃...

追求被拒封她機車鑰匙孔 朝機車潑奶茶及精液

張男追求邱女被拒，4年前持優酪乳混合洗手乳及溫水等液體倒入邱女機車鑰匙孔內，致機車鑰匙孔無法正常轉動使用，張被依毀損罪判...

外送員砍殺按摩女19刀慘死 遭起訴強盜殺人

36歲潘姓男子今年5月間砍殺台北市中山區40歲黎姓按摩女子多達19刀致慘死。台北地檢署查出，潘是黎的恩客，認為潘是向黎要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。