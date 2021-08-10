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他缺錢放火想輕生 燒死無辜鄰居判19年

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北市萬華區民宅去年底發生火警，警消救出2名重傷者，1名行動不便的黃姓住戶急救後不治；同大樓69歲男子林文芳事後向警方投案承認放火，表示想自殺但後來逃出火場，台北地方法院今天依殺人罪判林有期刑19年。可上訴

林文芳犯案後被依重罪羈押，他對於放火辯稱，因缺錢花用而想自殺，不過，因受不了烈火高溫才又逃出，對於燒死無辜鄰居則辯稱是意料之外。

台北市環河路三段1棟大樓2020年11月3日中午時分發生火警，現場傳出爆炸聲，警消獲報趕抵現場，緊急疏散20多人，住在8樓黃姓男子行動不便、長期臥床，被救出時已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。

事後，縱火的林文芳到派出所投案，表示他本來在自己房間燒衣服準備輕生，但因受不了大火高溫逃出。

林文芳向檢警聲稱，他知道住在同樓層的黃姓男子行動不便，不過，放火時沒想到會殃及鄰人，才沒有前去搭救，檢察官訊後聲押林獲准，並依殺人、放火罪起訴他。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

殺人 縱火

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