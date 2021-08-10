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日媒專訪 蔡英文：美日關切台海 是對中軍事擴張傳遞「信號」

台72線上、下匝道遭檢舉連4次違規 比例原則撤罰2張

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

吳姓男子去年11月駕駛小貨車上台72線苗栗市玉清大橋匝道，下龜山大橋匝道，3公里多車程遭檢舉4次未依規定使用方向燈遭開罰，吳男認有違比例原則，新竹區監理所撤銷其中1張罰單，他提起訴訟，法官最近判決撤銷1張，另開入台72線主線，及匝道左轉台6線（後汶公路）違規罰單有理。

吳男因未依規定使用方向燈，連續被開罰4次，認為有違比例原則提起訴訟，檢舉影片顯示，去年11月26日10點26分小貨車從玉清大橋進入台72線匝道，10點27分進入主車道，10點28分開出龜山大橋匝道，10點29分轉入台6線，不是未打方向燈，就是僅閃3下，未完成變換車道，方向燈即熄滅，警方據以先後舉發4張罰單。

法官調查，汽車駕駛人行駛高速公路或快速道路數次未依規定變換車道（未全程使用方向燈），如其違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘，或未行駛經過1個路口，即不得連續舉發，第一張罰單經監理所重新審查後，撤銷並免罰結案，因此第二張罰單無連續處罰之虞。

至於第三張罰單連續處罰，有違比例原則，吳男主張撤銷有理，但第四張罰單，違規事實在台72線匝道與台6線平面道路，左轉未使用方向燈，與小貨車在台72線上僅閃3下方向燈，違規行為態樣不同，還有平面、快速道路裁罰規範不同，雖僅於6分鐘內，但時空可明顯區隔，乃屬數個行為，違規裁處合法。

吳姓男子去年11月駕駛小貨車上、下台72線，3公里多車程遭開罰4次未依規定使用方向燈，法官判決及新竹區監理所共撤銷2張。圖／本報資料照片
吳姓男子去年11月駕駛小貨車上、下台72線，3公里多車程遭開罰4次未依規定使用方向燈，法官判決及新竹區監理所共撤銷2張。圖／本報資料照片

罰單 高速公路

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