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屏東枋寮鄉公所貪凟疑案 最年輕鄉長陳亞麟訊後請回

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣枋寮鄉公所被人檢舉貪凟，檢調昨天上午請鄉長陳亞麟與部分公所職員配合調查，鄉公所今天凌晨3時透過公所官網發出聲明，指陳亞麟本身並無涉及不法，今天凌晨已無保請回。陳亞麟也同步在臉書發文，「我很好，也已回到家，感謝大家的關心！」

屏東縣枋寮鄉公所被檢舉貪凟，鄉長陳亞麟與部分公所職員訊後於深夜請回。圖／本報資料照
屏東縣枋寮鄉公所被檢舉貪凟，鄉長陳亞麟與部分公所職員訊後於深夜請回。圖／本報資料照

枋寮鄉公所聲明表示，鄉長及部分同仁是經檢調要求進行相關案情釐清，並非如媒體所說「被帶走」；另鄉長本身並未涉及不法事項，但因偵查不公開，靜待司法調查結果，在此，謝謝各位鄉親父老的關心與支持，由衷感謝。

屏東地檢署偵辦枋寮鄉公所貪瀆案，傳出與清潔隊員人事和部分工程有關，檢方漏夜偵辦；屏東地檢署主任檢察官陳怡利表示，傳喚陳亞麟和部分公所人員是要釐清公所的人事案和工程案，陳亞麟已無保請回。

35歲的陳亞麟3年前當選時是全台最年輕鄉長，在枋寮念完國小、中學後，到都會區就讀大學、研究所及就業，曾在台北市議員許家蓓辦公室擔任執行長務，也曾是游錫堃競選團隊的一員。2017年以台北大學社會學碩士高學歷返鄉參選，原與時代力量合作，後來以無黨籍參選，以年輕、高學歷清新形象和主打「枋寮加速改變」當選，選後公所人事大改革，任內積極推動枋寮站前商圈改造和F3藝文特區活化。

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