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口湖前鄉長蔡永常涉貪汙案 今被最高法院判7年半確定
雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常涉嫌於鄉長任職期間，收受烏魚胗後錄用林姓鄉民為清潔隊員，一審被雲林地院不違背職務收賄罪判有期徒刑5年，褫奪公權4年，並沒收已變賣烏魚胗款項6千元；經台南高分院審理後改判至7年6；蔡永常上訴，最高法院今天駁回全案判刑確定。
對於蔡永常判刑確定，蔡永常因身體不適未接受採訪，不過其家人表示，尚未接獲判決書，只從媒體報導，認為判決內容與事實有所不符，將與律師研商後再設法尋求救濟管道。
判決書指出，蔡永常從2010年3月1日至2016年7月1日任職口湖鄉長期間，收受林姓鄉民的父母，餽贈烏魚胗20台斤，之後即錄用林男為清潔隊員被起訴，蔡永常極力否認貪汙，辯稱烏魚胗只是基於私人禮尚往來的餽贈，但在雲林地院一審時，未獲法官採信，認定收受餽贈與錄用清潔隊員已構成對價，判刑5年、褫奪公權4年，沒收不法所得。
蔡永常不服上訴，二審台南高分院審理期間，法官認定他還另外收受林父40萬元，於是加重改判7年6月，褫奪公權4年，蔡再度上訴，最高法院今天駁回確定。
蔡永常綽號「黑松」，早年在道上享有盛名，後來淡出江湖從政，曾擔任國代、縣議員、鄉長，對於今天的判決，其家人都表低調，只表示蔡身體不適不方便受訪，只是從媒體的報導，判決案情和事實有所不符，家人深信蔡永常的清白，將再和律師研究，以循求救濟管道。
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