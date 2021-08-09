23歲男子涉開超跑逆向行駛 南警：依公共危險罪嫌偵辦

23歲葉姓男子昨天涉嫌駕駛黃色野馬跑車，在台南市中西區民生路段逆向行駛，葉今天傍晚5點多到市警二分局說明，警方出示監視錄影畫面。葉坦承車子是他開的，自稱是要訓練駕駛技術，警詢後請回依公共危險罪嫌函送南檢法辦。

一輛黃色野馬跑車昨天上午8點40分，行經台南市民生路、西門路口闖紅燈，再經過海安路口後逆向行駛民生路約300公尺，台南市警二分局經民眾檢舉，警方今天說，將追查駕駛人並依法開單告發。

昨天上午約8點40分，黃色野馬超跑行經台南市中西區民生路、西門路口先闖紅燈，再經過海安路口後逆向行駛民生路約300公尺，到金華路口才停下來，時速約50至60公里，目擊民眾認為太危險，要求警方嚴加查辦。