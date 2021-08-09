快訊

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

23歲男子涉開超跑逆向行駛 南警：依公共危險罪嫌偵辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

23歲葉姓男子昨天涉嫌駕駛黃色野馬跑車，在台南市中西區民生路段逆向行駛，葉今天傍晚5點多到市警二分局說明，警方出示監視錄影畫面。葉坦承車子是他開的，自稱是要訓練駕駛技術，警詢後請回依公共危險罪嫌函送南檢法辦。

一輛黃色野馬跑車昨天上午8點40分，行經台南市民生路、西門路口闖紅燈，再經過海安路口後逆向行駛民生路約300公尺，台南市警二分局經民眾檢舉，警方今天說，將追查駕駛人並依法開單告發。

昨天上午約8點40分，黃色野馬超跑行經台南市中西區民生路、西門路口先闖紅燈，再經過海安路口後逆向行駛民生路約300公尺，到金華路口才停下來，時速約50至60公里，目擊民眾認為太危險，要求警方嚴加查辦。

警方說，查出葉姓男子（23歲），通知他到案釐清當時是誰駕駛。交通組說，根道路交通管理處罰條例第 53 條規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制交岔路口闖紅燈者，處1800元以上以上5400元以下罰鍰。道路交通管理處罰條例第43條規定，在道路上蛇行或是其他危險方式駕駛，可罰處6千元以上2萬4千元以下罰鍰。

葉姓男子涉嫌駕駛超跑在台南市中西區民生路段逆向行駛，被警方依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
葉姓男子涉嫌駕駛超跑在台南市中西區民生路段逆向行駛，被警方依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
葉姓男子涉嫌駕駛超跑在台南市中西區民生路段逆向行駛，被警方依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
葉姓男子涉嫌駕駛超跑在台南市中西區民生路段逆向行駛，被警方依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

跑車

延伸閱讀

影／野馬超跑台南市區闖紅燈逆向開 警要追查開罰

英國電動超跑vs.義大利傳統超跑 Discovery《硬派電動車 Hard Cell》8月10日首播

機車騎士闖紅燈撞死 小貨車駕駛獲判無罪

超跑男女恆春自撞停在路旁汽車 兩人重傷

相關新聞

23歲男子涉開超跑逆向行駛 南警：依公共危險罪嫌偵辦

23歲葉姓男子昨天涉嫌駕駛黃色野馬跑車，在台南市中西區民生路段逆向行駛，葉今天傍晚5點多到市警二分局說明，警方出示監視錄...

造謠女網紅外約能發生關係 男辯「只是吹噓」賠9千元

擁有十多萬粉絲的網紅「小桃教主」陳女，2019年間遭廖男在有40名成員的Line群組傳送「我認識有個用包包可以換肉體的妹...

男酒駕賓士撞民宅 士林警降級後1周取締11件酒駕

52歲陳姓男子昨天開車行駛在北市士林區延平北路5段，突然偏離車道，衝撞路旁住家，撞倒了多輛汽機車，警方到場後施以酒測，酒...

稱壓力大太衝動 台北地院法官助理偷拍書記官裙底遭逮

平時在台北地院刑事庭擔任法官助理的黃姓男子，今晨在台北捷運小南門站內遇上北院一名黃姓女書記官，竟尾隨其後，在搭乘電扶梯時...

諷正妹學霸律師嘴饞、更年期到了 發文男子下場慘

擁有台灣、美國律師執照的張怡，外型亮麗的她在2018年以「素人」之姿參選家鄉恆春鎮長選舉落敗，在地的楊姓包商卻在臉書公開...

23年前混血少女遭殺害焚屍 目擊者證：餘燼下是沒了手腳的人頭

桃園林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，檢警去年重啟調查，查出是情侶檔潘子鑑、陳諭詩夥同另兩名男女擄走林女，凌虐殺害後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。