23歲男子涉開超跑逆向行駛 南警：依公共危險罪嫌偵辦
23歲葉姓男子昨天涉嫌駕駛黃色野馬跑車，在台南市中西區民生路段逆向行駛，葉今天傍晚5點多到市警二分局說明，警方出示監視錄影畫面。葉坦承車子是他開的，自稱是要訓練駕駛技術，警詢後請回依公共危險罪嫌函送南檢法辦。
一輛黃色野馬跑車昨天上午8點40分，行經台南市民生路、西門路口闖紅燈，再經過海安路口後逆向行駛民生路約300公尺，台南市警二分局經民眾檢舉，警方今天說，將追查駕駛人並依法開單告發。
昨天上午約8點40分，黃色野馬超跑行經台南市中西區民生路、西門路口先闖紅燈，再經過海安路口後逆向行駛民生路約300公尺，到金華路口才停下來，時速約50至60公里，目擊民眾認為太危險，要求警方嚴加查辦。
警方說，查出葉姓男子（23歲），通知他到案釐清當時是誰駕駛。交通組說，根道路交通管理處罰條例第 53 條規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制交岔路口闖紅燈者，處1800元以上以上5400元以下罰鍰。道路交通管理處罰條例第43條規定，在道路上蛇行或是其他危險方式駕駛，可罰處6千元以上2萬4千元以下罰鍰。
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