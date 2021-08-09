造謠女網紅外約能發生關係 男辯「只是吹噓」賠9千元

擁有十多萬粉絲的網紅「小桃教主」陳女，2019年間遭廖男在有40名成員的Line群組傳送「我認識有個用包包可以換肉體的妹子」、「不過解除她的好友了」、「大約1萬」、「外約都能做愛」影射陳女，經被害人提告，刑事庭依誹謗罪將他判處拘役50日，得易科罰金；民事庭判他賠被害人新台幣9000元。可上訴。

廖男否認誹謗犯行，辯稱「我傳送的內容是指另一位在交友軟體「乾杯」上的女子，並非是陳女」。但廖在檢察官偵查供稱「我沒有跟她約過，那是以前我隨便亂打的，我只是要吹噓，我認罪；我跟告訴人已經很久沒聯絡了，希望可以和解」。法官依誹謗罪將他判處拘役50日。

陳女主張，廖男明知她以「小桃教主」作為臉書帳戶名稱經營粉絲網頁，具有一定知名度，卻於2019年11月間，以他所申請LINE通訊軟體，在Line群組（成員共40人）對話內，傳送「我認識有個用包包可以換肉體的妹子」、「不過解除她的好友了」、「（求分享）有興趣嗎？」。

以及「小桃教主」、「她的粉絲頁」、「她目前單身但是都是被朋友養的」、「你可以捐錢給他培養好感」、「捐到一 定程度就能外約了」、「大約1萬」、「外約都能做愛」等 不實訊息，供該組群中特定不多數成員瀏覽，致陳女名譽受損，請求損害賠償，要求廖賠償新台幣10萬元。