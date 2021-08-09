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男酒駕賓士撞民宅 士林警降級後1周取締11件酒駕
52歲陳姓男子昨天開車行駛在北市士林區延平北路5段，突然偏離車道，衝撞路旁住家，撞倒了多輛汽機車，警方到場後施以酒測，酒測值高達0.89mg／L，全案依公共危險罪嫌送辦。士林警方呼籲，台北市餐廳逐一開放內用，首周已取締11件酒駕，呼籲民眾防疫降級聚餐增多，切勿酒駕。
士林警分局指出，全國新冠肺炎疫情管制降為二級警戒，台北市各餐廳逐一開放內用，餐廳陸續湧現人潮，喝酒聚餐明顯增多，一周以來，轄區內已取締11件酒駕案件，為全台北市最多。
其中酒駕案件，陳姓男子8月8日下午駕駛賓士Ｃ180，行駛在延平北路5段276巷，突然偏移車道，往右撞進路邊民宅，波及多輛汽機車，陳男在撞擊後約10秒倒車，卡在車頭的機車，一併遭拖出，車身碎片散落馬路上。
警方獲報到場，陳男自稱沒有酒駕，但酒測值竟高達0.89mg／L，陳男又稱有服用疾病藥物，全案依照公共危險罪嫌送辦。
士林分局呼籲「酒駕零容忍」，酒後駕車釀交通事故，害民眾生命財產、家庭的破碎，警方取締酒後駕車不因疫情而有空窗期。
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