諷正妹學霸律師嘴饞、更年期到了 發文男子下場慘
擁有台灣、美國律師執照的張怡，外型亮麗的她在2018年以「素人」之姿參選家鄉恆春鎮長選舉落敗，在地的楊姓包商卻在臉書公開社團「恒春縣臨時政府∥恆春半島公共論壇」，以「嘴饞」、「寂寞」、「偷偷想著小弟弟我」、「更年期提早到來」等字嘲諷張怡；張不堪騷擾提告，屏東地院一審判楊男要賠3萬元，兩人不服上訴二審，高等法院高雄分院加碼判楊男應再賠償5萬元，總計8萬元確定。
判決指出，2018年參選恆春鎮長的張怡，被楊男誤會特意拍攝他所承包的東門野溪整治工程，兩人因此發生嫌隙，此後楊就不斷在臉書社團發文批評張怡。
當年地方大選結束後，張怡參選鎮長落敗，楊男隨後在公開社團「恒春縣臨時政府∥恆春半島公共論壇」發文「還是嘴饞？又或是寂寞？更甚是您內心深處偷偷想著小弟弟我？」、「隔壁愛瘋壇專愛找人吵架的（刷存在感女王）幻想度高達百分之百，都四十好幾了？是不是更年期症狀？極度需要男人關懷安慰？」、「有人更年期提早到來，產生焦慮感？每天期待人家注意她？」
張怡認為「嘴饞」、「寂寞」、「偷偷想著小弟弟我」、「更年期提早到來」，內容充滿歧視性，已構成性騷擾，因此提告求償20萬元，還要求楊男應該在同一個臉書社團發表道歉聲明30天。
楊男一審時辯解，自稱是認為張怡品格及能力不足以勝任公職，才會發文抒發感想，屬於政治性言論，張怡參選後就是公眾人物，應該對此種言論容忍度提高，不願賠償20萬元及致歉。
屏東地方法院一審法官認為，「嘴饞」明顯是帶有強烈性暗示，楊男有以「有家室的人」自居，藉此暗指張怡對有配偶之人有所遐想，均足使張受到冒犯；再者，更年期是女性必經過程，但楊卻以此表示張怡更年期提早到來，刻意凸顯張「需要男人關懷安慰」、「每天期待人家注意她」，發文內容不僅涉及性別，更帶有調戲、歧視、侮辱之意，已超出中肯評論範疇，因此判楊要賠償張怡3萬元
兩人後來不服判決上訴，高等法院高雄分院認為，張怡曾參與恆春鎮長及本屆屏南區立法委員，經新聞媒體多次報導，有一定知名度，但並無忍受對女性人格尊嚴貶損言論的義務，楊男發文已涉及人身攻擊，不屬善意言論，因此二審加碼5萬元，楊男需賠償張怡8萬元確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言