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諷正妹學霸律師嘴饞、更年期到了 發文男子下場慘

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

擁有台灣、美國律師執照的張怡，外型亮麗的她在2018年以「素人」之姿參選家鄉恆春鎮長選舉落敗，在地的楊姓包商卻在臉書公開社團「恒春縣臨時政府∥恆春半島公共論壇」，以「嘴饞」、「寂寞」、「偷偷想著小弟弟我」、「更年期提早到來」等字嘲諷張怡；張不堪騷擾提告，屏東地院一審判楊男要賠3萬元，兩人不服上訴二審，高等法院高雄分院加碼判楊男應再賠償5萬元，總計8萬元確定。

判決指出，2018年參選恆春鎮長的張怡，被楊男誤會特意拍攝他所承包的東門野溪整治工程，兩人因此發生嫌隙，此後楊就不斷在臉書社團發文批評張怡。

當年地方大選結束後，張怡參選鎮長落敗，楊男隨後在公開社團「恒春縣臨時政府∥恆春半島公共論壇」發文「還是嘴饞？又或是寂寞？更甚是您內心深處偷偷想著小弟弟我？」、「隔壁愛瘋壇專愛找人吵架的（刷存在感女王）幻想度高達百分之百，都四十好幾了？是不是更年期症狀？極度需要男人關懷安慰？」、「有人更年期提早到來，產生焦慮感？每天期待人家注意她？」

張怡認為「嘴饞」、「寂寞」、「偷偷想著小弟弟我」、「更年期提早到來」，內容充滿歧視性，已構成性騷擾，因此提告求償20萬元，還要求楊男應該在同一個臉書社團發表道歉聲明30天。

楊男一審時辯解，自稱是認為張怡品格及能力不足以勝任公職，才會發文抒發感想，屬於政治性言論，張怡參選後就是公眾人物，應該對此種言論容忍度提高，不願賠償20萬元及致歉。

屏東地方法院一審法官認為，「嘴饞」明顯是帶有強烈性暗示，楊男有以「有家室的人」自居，藉此暗指張怡對有配偶之人有所遐想，均足使張受到冒犯；再者，更年期是女性必經過程，但楊卻以此表示張怡更年期提早到來，刻意凸顯張「需要男人關懷安慰」、「每天期待人家注意她」，發文內容不僅涉及性別，更帶有調戲、歧視、侮辱之意，已超出中肯評論範疇，因此判楊要賠償張怡3萬元

兩人後來不服判決上訴，高等法院高雄分院認為，張怡曾參與恆春鎮長及本屆屏南區立法委員，經新聞媒體多次報導，有一定知名度，但並無忍受對女性人格尊嚴貶損言論的義務，楊男發文已涉及人身攻擊，不屬善意言論，因此二審加碼5萬元，楊男需賠償張怡8萬元確定。

以政治素人之姿參選恆春鎮長的律師張怡，選後遭楊姓男子留言嘲諷，二審法院最後判楊男要賠償8萬元。翻攝自張怡章魚_屏東趴趴走粉絲頁
以政治素人之姿參選恆春鎮長的律師張怡，選後遭楊姓男子留言嘲諷，二審法院最後判楊男要賠償8萬元。翻攝自張怡章魚_屏東趴趴走粉絲頁

更年期 恆春 屏東

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